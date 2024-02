Ligue 1: Benrahma, impatient de débuter avec Lyon

Dernière recrue du mercato de Lyon, l'attaquant algérien Saïd Benrahma, qui devrait débuter dimanche à Montpellier (17h05) lors de la 21e journée de la Ligue 1, est impatient de renforcer une attaque lyonnaise en renaissance en apportant sa technique, sa fraîcheur et son envie de réussir.

Son prêt par le club anglais de West Ham a pourtant failli capoter, le 1er février.

Peu avant minuit, heure butoir du marché hivernal des transferts, les documents nécessaires à la validation de l'accord n'étaient toujours pas arrivés dans les bureaux du club rhodanien.

Le sentiment de désolation qui s'est alors emparé du joueur, de sa famille et des dirigeants lyonnais a précédé un réel soulagement quelques heures plus tard après le recours de l'OL - mais aussi celui du Betis Séville pour le défenseur du club londonien Pablo Fornals, dans le même cas - auprès de la Fifa.

Celle-ci a autorisé l'enregistrement du prêt, le 2 février.

Enthousiasme et bon choix

A 28 ans, Benrahma, international algérien (25 sélections, 1 but) a partagé son enthousiasme en conférence de presse vendredi et affiché son impatience à débuter sous ses nouvelles couleurs.

"Lyon est un grand club. Quand on t'appelle, tu ne peux pas refuser. C'est le projet qu'il me fallait. C'est un choix du cœur, là où je pense m'épanouir et prendre du plaisir", assure-t-il espérant "avoir fait le bon choix".

Et saisir aussi l'occasion de réussir enfin en France après des débuts hésitants.

Repéré par Nice en 2013 dans la région toulousaine, où le joueur né en Algérie, est arrivé en 2010, évoluant à Balma et Colomiers (N2, 4e div.), il débute en professionnels chez les Aiglons avant des prêts à Angers (2015-2016) au Gazélec Ajaccio (L2, 2016-2017) et Châteauroux (L2, 2017-2018).

Mais le "Gym" ne l'a pas retenu avant qu'il ne fasse le grand saut vers l'Angleterre.

D'abord à Brentford en 2e division (30 buts, 27 passes décisives en 94 matches de 2018 à 2021) puis un passage plus difficile à West Ham (1ère div.) avec 24 buts, 19 passes décisives en 155 matches.

Avec les Hammers, il a accroché à son palmarès la Ligue Europa Conférence (2023).

"J'ai grandi en France, j'ai suivi la Ligue 1 depuis petit, j'ai envie d'y réussir. J'ai ce truc-là de montrer que je peux réussir où ça n'avait pas marché plus que ça à mes débuts alors que c'était mieux quand je suis parti à l'étranger", confie-il.

Ailier ou milieu offensif

Dans un secteur offensif transfiguré par les victoires face à Marseille (1-0) en championnat et contre Lille (2-1) en huitième de finale de la Coupe de France, Benrahma espère apporter sa technique au poste d'ailier ou de meneur de jeu, derrière l'attaquant de pointe et offrir un choix plus large à l'entraîneur, Pierre Sage.

"Il est prêt à aider l'équipe. C'est une personne enthousiaste à la base, son jeu l'amène aussi", a commenté ce dernier à propos de sa recrue, qui n'a pu étrenner son nouveau maillot contre Lille, en raison d'un match de suspension, écopé en Coupe d'Angleterre et à purger en Coupe de France.

"Il peut évoluer ailier et amener de la prise d'espace, de la percussion, du jeu combiné. Il peut aussi jouer dans l'axe ou à droite et va nous rendre toujours moins lisible pour l'adversaire, notamment quand vous avez de la permutation."

Sage, qui a récupéré en cours de saison un club à l'agonie, peut aujourd'hui opérer des choix et s'appuyer désormais sur un banc de touche plus fourni en joueurs de qualité. Ce qui élargit ses options en cours de match afin de conserver un résultat ou d'en inverser le score.