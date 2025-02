Ligue 1: Bentaleb libère Lille, Nice à nouveau troisième

Nabil Bentaleb, de retour après avoir été victime d'un accident cardiaque en juin dernier, a inscrit le premier but de la victoire lilloise dimanche à Rennes (2-0) en clôture de la 22e journée de Ligue 1, qui a vu Nice reprendre à Monaco la troisième place du classement grâce à sa victoire au Havre 3-1.

C'est l'histoire du jour. L'Algérien Nabil Bentaleb, qui effectuait son retour à la compétition huit mois après un arrêt cardio-respiratoire et la pause d'un défibrillateur, a inscrit le premier but lillois (80e) quelques minutes après son entrée en jeu, avant que Chuba Akpom ne scelle la victoire nordiste (2-0, 86e) et permette aux Lillois de reprendre leur 5e place au classement à Lyon.

Rennes, qui restait sur deux succès consécutifs depuis l'arrivée de Habib Beye à sa tête, a payé cher l'expulsion de Christopher Wooh à la 75e minute et recule à la 13e place de Ligue 1.

Sofiane Diop buteur pour Nice dans le temps additionnel lors de la victoire de Nice contre Le Havre (3-1), le 16 février 2025 AFP/Archives

Plus tôt dans la journée et sous pression après le carton de Monaco samedi face à Nantes (7-1), Nice s'est difficilement imposé au Havre grâce à deux buts expéditifs de Gaëtan Laborde (16e) et d'Étienne Youté Kinkoué contre son camp (18e) d'un dernier de Sofiane Diop dans le temps additionnel et, avec 40 points devance Monaco à la différence de buts (+17 contre +15).

Le Havre a réduit le score grâce à Yassine Kechta (28e) puis a poussé mais reste 17e du championnat en position de relégable.

Lucas Perri s'impose dans les airs lors de la victoire de Lyon 4-1 à la Mosson contre Montpellier le 16 février 2025 AFP/Archives

De son côté Lyon, dirigé par Paulo Fonseca, a confirmé son regain de forme en surclassant (4-1) Montpellier, la lanterne rouge, à la Mosson, et peut encore rêver de Ligue des champions l'an prochain.

Timides en première période, malgré un but précoce de Georges Mikautadze (3e), les Lyonnais ont facilement piégé la faible défense de Montpellier, peu après la reprise, par Ernest Nuamah (50e) et Corentin Tolisso (53e), puis par Alexandre Lacazette (73e).

Les Lyonnais, sixièmes, recevront le Paris SG dimanche prochain au Groupama Stadium.

Dans les deux autres rencontres du jour, Strasbourg a chipé la 7e place à Lens, son adversaire du jour, défait à domicile 2-0 sur des buts de Dilane Bakwa (81e) et d'Emmanuel Emegha dans le temps additionnel, plombé également par l'expulsion de Deiver Machado (72e).

Angers s'est imposé à Reims 1-0 grâce à un coup franc de l'Algérien Farid El-Melali (45e+1). Le Rémois Oumar Diakité a manqué un penalty en seconde période.

Angers est 11e, Reims glisse encore après sa troisième défaite consécutive, mais reste 14e, profitant des défaites de tous ses poursuivants dans la lutte pour le maintien.