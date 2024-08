Ligue 1: Brest coule à nouveau, cette fois à Lens (2-0)

Une semaine après un premier naufrage face à Marseille (5-1), Brest a une nouvelle fois perdu à Lens (2-0) dimanche lors de la deuxième journée de Ligue 1, loin de sa saison dernière éclatante achevée à la troisième place.

Le bateau brestois s'enfonce à la dernière place du championnat, tandis que la locomotive lensoise reste dans le haut du classement, à la quatrième place (six points) en attendant les derniers matches de cette journée.

Certes, le feuilleton de la Ligue 1 ne fait que commencer, mais ces deux premières rencontres disputées par les hommes d'Éric Roy laissent entrevoir toutes les difficultés qu'ils pourraient vivre au cours de la saison tant redoutée de la confirmation.

D'autant que la Ligue des champions, qu'ils vont découvrir, arrive à grands pas: les Finistériens n'auront que la réception du promu Saint-Étienne samedi prochain (17h00) pour enfin voguer vers l'avant, avant la première journée de C1 programmée du 17 au 19 septembre.

Le travail que les Bretons doivent abattre est de taille tant ils ont été médiocres au Stade Bollaert. Très brouillons en première période, incapables d'inquiéter l'international français Brice Samba, ils ont rompu à deux reprises.

Le piston gauche Jhoanner Chavez, subtilement trouvé au cœur de la surface par Anass Zaroury, a d'abord ouvert le score d'une frappe croisée à bout portant (19e). Puis Julien Le Cardinal a failli individuellement en déviant dans ses propres cages un centre de Ruben Aguilar (45e).

Le capitaine brestois est resté allongé quelques instants, le visage contre le gazon, à l'image des siens, sonnés.

Lens maladroit

Plus entreprenants que leurs adversaires, les Sang et Or auraient pu alourdir le score de plusieurs autres buts en faisant preuve de davantage de précision.

Inusable et infatigable comme à son habitude, Florian Sotoca a été particulièrement maladroit face aux cages gardées par Marco Bizot, après un centre de Ruben Aguilar (23e) puis seul face au gardien néerlandais (63e).

La défense de Brest sous la pression du jeune Rémy Labeau-Lascary lors du succès lensois à Bollaert, le 25 août 2024 AFP

Le club du bassin minier a aussi eu une double occasion avec une frappe détournée du jeune Rémy Labeau-Lascary (21 ans), titularisé en pointe, puis une tête d'Aguilar de peu au-dessus (53e).

C'est donc avec un score presque flatteur que Brest a terminé cette rencontre en plein doute. À l'inverse, Lens démarre très bien cette saison, après un premier succès à Angers (1-0), et ressemble de plus en plus à son nouvel entraîneur Will Still, dans l'envie et les projections rapides en attaque.

Seul point noir de l'après-midi: l'exclusion de Deiver Machado après un tacle dangereux sur Romain Del Castillo (88e).

Le club artésien va pouvoir s'envoler avec confiance vers Athènes, où il voudra valider sa qualification pour la Ligue Conférence jeudi face au Panathinaïkos après un succès (2-1) au match aller.