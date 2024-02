Ligue 1: Brest fait du surplace, Rennes ne s'arrête plus

Brest, 3e de Ligue 1, a été tenu en échec (1-1) chez la lanterne rouge, Clermont, alors que Rennes a poursuivi sa remontée au classement en décrochant au Havre (1-0) son 5e succès d’affilée, dimanche lors de la 21e journée.

Les Brestois avaient une belle occasion de devancer Nice (2e) et de lui mettre une belle pression avant le derby de la Côte d'Azur face à Monaco à 20h45 à l'Allianz Riviera. Mais ils se sont cassés les dents contre les Clermontois, bons derniers mais tout heureux de grappiller un point face à l'une des meilleures formations de l'élite.

Sensation de la première moitié de saison, Brest commence à marquer le pas avec ce 3e nul consécutif en championnat, qui intervient juste après l'élimination en 8e de finale de la Coupe de France à Paris, mercredi.

Un échelon en dessous du podium, les Rennais de Julien Stéphan semblent avoir trouvé le bon rythme depuis le début de l'année et redeviennent des candidats sérieux à l'Europe.

Qualifiés mardi pour les quarts de finale de la Coupe de France, ils ont continué sur leur lancée en L1 grâce à un but de Benjamin Bourigeaud et pointent désormais en 7e position. De quoi préparer dans la plus grande sérénité le déplacement sur la pelouse de l'AC Milan, jeudi en barrages aller de Ligue Europa.

Nantes (12e) a de son côté ramené une victoire précieuse de Toulouse (2-1), qui desserre un peu la pression autour de l'entraîneur Jocelyn Gourvennec.

En bas de tableau, Lorient a effectué une belle opération en battant Reims (9e) au Moustoir (2-0) et se donne de l'air avec ce 2e succès de rang. Les Merlus sont désormais 16es et barragistes.

Le milieu de terrain Benjamin Bourigeaud vient de marquer pour Rennes contre Le Havre en Ligue 1 le 11 février 2024 au Havre AFP

Du côté rémois, l'international japonais Junya Ito, accusé d'agression sexuelle par deux femmes au Japon, a été titularisé par Will Still après avoir regagné la France à l'issue de le la sortie de son équipe nationale en quart de finale de la Coupe d'Asie au Qatar.