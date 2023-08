Ligue 1: Brest, leader surprise

Brest a enchaîné avec un 2e succès d'affilée en L1 en allant s'imposer au Havre (2-1) dimanche, ce qui lui permet de prendre seul la tête du championnat avant les deux derniers matches de la 2e journée.

Victorieux la semaine dernière contre Lens (3-2), les Bretons ont récidivé chez le promu havrais grâce de nouveau à un excellent Romain Del Castillo, buteur et passeur. Le gaucher, auteur d'un doublé face aux Sang et Or, a d'abord ouvert le score sur une très belle frappe enroulée (28e) avant d'offrir sur corner la deuxième réalisation brestoise à Lilian Brassier (56e) juste après l'égalisation havraise signée Daler Kouziaïev (52e).

Voilà les Brestois bien installés à la première place du classement à la surprise générale, en attendant la réception de Strasbourg par Monaco (19h) et le choc Lens-Rennes à Bollaert (20h45).

Tenu en échec à Nice (1-1) lors de l'ouverture de la L1, Lille s'est de son côté bien repris en dominant des Nantais déjà dans le dur avec deux défaites en deux parties. Battus 2-0 et réduits à dix en fin de rencontre après l'exclusion d'Alexsandro (78e), les Canaris, sauvés in extremis la saison dernière, sont avant-derniers (17e) et peut-être repartis pour un exercice galère.

Ce revers risque en tout cas de fragiliser un peu plus la position de l'entraîneur Pierre Aristouy, nommé à quatre journées de la fin du championnat précédent et désormais bel et bien menacé.

Nice fait du surplace après s'être fait reprendre dans les dernières minutes à Lorient (1-1) alors que Reims a ouvert son compteur contre Clermont (2-0).