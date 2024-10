Ligue 1: Brest surfe sur sa vague européenne à Reims (2-1)

Trois jours seulement après un match nul plein d'abnégation face à Leverkusen en Ligue des champions, Brest a décroché à Reims sa quatrième victoire en Ligue 1 (2-1), samedi, lors de la neuvième journée.

Les sept changements apportés à la courageuse équipe qui avait décroché un point face au champion d'Allemagne (1-1) n'ont pas empêché les Bretons de réussir une prestation intense et maîtrisée qui lui permet de remonter à la huitième place (treize points), tandis que les Rémois stagnent au sixième rang (quatorze points).

L'entraîneur brestois Éric Roy, qui avait estimé être "pénalisé" de ne bénéficier que de deux jours de repos, a pu mesurer les ressources de son groupe qui, comme après les succès contre Sturm Graz (2-1) et Salzbourg (4-0) en Ligue des champions, a parfaitement géré son retour en Ligue 1.

Les entrées de Pierre Lees-Melou et Ludovic Ajorque à l'heure de jeu ont aussi permis de soulager les Finistériens. Les Rémois, qui passaient un gros test après leur début de saison réussi, ont été plombés par leur entame de match. La défaite à Auxerre (2-1), six jours plus tôt, a peut-être laissé des traces au sein du collectif de Luka Elsner.

Reims marque le pas

Impressionnant depuis le début d'une campagne européenne gourmande en énergie, Brest s'est très rapidement facilité la tâche sur la pelouse de Reims. Les Bretons ont pu bénéficier, en cela, d'un petit coup de pouce des Champenois.

Mama Balde, buteur pour Brest à Reims le 26 octobre 2024 AFP

Il n'a fallu attendre que deux minutes pour que la partie bascule, quand la tête de Soumaïla Coulibaly a trouvé la main de Joseph Okumu, à la suite d'un corner obtenu par Brest. Face à Yehvann Diouf, Romain Faivre n'a pas tremblé dans l'exercice du pénalty pour prendre à contre-pied le portier rémois (1-0, 4e).

Le talentueux milieu était encore à la baguette d'un contre éclair conclu par Mama Baldé (2-0, 18e).

Sonnés, les Rémois ont néanmoins su revenir dans la partie. Après un corner de Junya Ito, c'est le fautif Okumu qui a relancé les siens en s'élevant plus haut que tout le monde dans la surface, malgré l'intervention du portier breton Marco Bizot (2-1, 29e). Un but validé après trois minutes de vérifications arbitrales, mais qui n'a pas suffi.

Malgré l'omniprésence d'Ito, près d'égaliser (48e), les Champenois ont eu du mal à emballer la seconde période, bien moins rythmée. Assez sereins et finalement peu mis en danger malgré les assauts rémois, les Brestois, bien aidés par les entrants, ont obtenu logiquement la victoire.

Au terme de cette soirée presque parfaite, Éric Roy doit néanmoins déplorer deux blessures: celles de Luck Zogbe et Massadio Haïdara. Mais le club aura le temps de se reposer la semaine prochaine puisque cette fois, une seule rencontre figure au calendrier: la réception de Nice, samedi 2 novembre.