Ligue 1: Dembélé, une semaine au boulot

Le leader de l'attaque du PSG Ousmane Dembélé, déjà buteur mardi à Liverpool en Ligue des champions, a conclu une semaine folle dimanche (3-1) lors du "classique" contre l'OM en Ligue 1 en marquant son 30e but de la saison toutes compétitions confondues.

Plus l'année 2025 avance, plus ses statistiques s'envolent: l'international français - qui retrouve les Bleus et Clairefontaine lundi - en est à 22 buts cette année, au moins cinq de plus que tout autre joueur sur la même période dans le top 5 européen... devant un certain Kylian Mbappé (17).

Sur l'ensemble de la saison, l'ancien Barcelonais a un total de 30 buts (dont 21 en championnat) et six passes décisives en 37 matches.

Cette semaine, Dembélé a conforté encore plus ce nouveau statut de buteur intenable, impensable il y a encore trois mois pour celui qui multipliait les frappes non cadrées et des ratés parfois improbables.

Dimanche soir, c'est bien avec la tranquillité et la sérénité d'un grand attaquant qu'il a ouvert le score, alors que Paris était assez malmené par l'OM.

Lancé en profondeur par Fabian Ruiz et après avoir manqué son contrôle face au gardien Geronimo Rulli, il a finalement réussi à éliminer le portier et à conclure d'une frappe (du droit) dans le but vide (1-0, 17e).

Dans la surface, il a désormais une facilité déconcertante des deux pieds, ce qui le rend encore plus imprévisible, comme pour ses dribles et ses passes - même s'il a encore eu quelques imprécisions: il a frappé trop fort en une touche sur un centre de Désiré Doué (51e) et a touché le poteau sur une frappe enroulée du droit (60e).

L'attaquant parisien Ousmane Dembélé face à Leonardo Balerdi lors de la victoire du PSG contre l'OM (3-1) en clôture de la 26e journée de Ligue 1 au Parc des Princes le 16 mars 2025 AFP

Dans la foulée de l'engagement marseillais, il a exercé de nouveau un gros pressing sur le gardien, comme pendant tout le match, car en plus d'être efficace, il a une activité défensive impressionnante, en multipliant les courses à haute intensité.

Sorti dix minutes avant la fin du match, il a été ovationné par le Parc des princes, qui a scandé son nom.

Malgré de gros efforts successifs, il connait très peu de pépins physiques grâce au turnover et au contrôle strict de l'hygiène vie imposés par le staff de Luis Enrique pour l'ensemble de l'équipe. Une rigueur payante pour "Ous", qui a souvent eu des blessures pendant sa carrière.

"Un joueur exceptionnel"

"C'est un joueur qui nous aide beaucoup, il a encore marqué ce soir, on est très content de jouer avec lui, c'est un joueur exceptionnel", a salué Désiré Doué en zone mixte à propos de son coéquipier, aligné en faux numéro 9 depuis la fin de l'automne par Luis Enrique.

C'est à la suite de ce repositionnement - à la pointe de l'attaque mais aussi dans le coeur du jeu - et de sa non-convocation contre Arsenal en Ligue des champions, le 1er octobre, que la saison d'Ousmane Dembélé a basculé.

Luis Enrique avait alors décidé de ne pas emmener son attaquant à Londres à cause d'un retard à l'entraînement et d'un comportement inapproprié.

Depuis cet évènement, le Normand a pris ses responsabilités et même dans les matches les plus importants, ce qui le rend indispensable et le place naturellement en leader de l'attaque et du vestiaire - surtout après le départ de Kylian Mbappé cet été.

L'attaquant Ousmane Dembélé célèbre son but lors de la victoire du PSG contre l'OM (3-1) en clôture de la 26e journée de Ligue 1 au Parc des Princes le 16 mars 2025 AFP

En plus d'être décisif dimanche, il l'a été plus tôt dans la semaine face à Liverpool en 8e de finale retour de Ligue des champions pour envoyer ses coéquipiers en quart de finale (1-0, 4-1 tab).

A Anfield, il a marqué un vrai but d'attaquant, à l'affut pour profiter d'une bourde des Reds, en plus d'avoir eu une grosse dépense d'énergie. Au bout de l'effort, il a aussi parfaitement tiré le troisième tir au but.

Cette forme et ce repositionnement vont-ils pousser le sélectionneur des Bleus à le changer de poste ? "Ce n'est pas fixe car le but est d'avoir une animation offensive la plus dangereuse possible pour l'adversaire", a répondu jeudi Didier Deschamps, qui l'a convoqué pour les quarts de finale de la Ligue des nations contre la Croatie (20-23 mars).