Ligue 1: Désiré Doué, un avenir radieux

Auteur du tir au but victorieux à Liverpool en Ligue des champions, appelé pour la première fois avec l’Équipe de France, Désiré Doué a vécu une semaine qui l'a fait basculer dans une nouvelle dimension et qui se conclura dimanche face à l'OM (20H45).

A 19 ans, l'attaquant du PSG, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, a marqué les esprits mardi quand il est rentré sur la pelouse d'Anfield juste après l'heure de jeu: calme, décontracté et disponible, exactement comme une semaine plus tôt, à l'aller, au Parc des Princes, où il avait déjà tenté plusieurs frappes.

Sans pression visible, l'ancien Rennais s'est aussi porté volontaire pour frapper le 4e tir au but, finalement décisif (1-0, 4-1 tab): il s'est présenté serein face à Alisson, soufflant un grand coup avant de frapper près de la lucarne, célébrant son but avec insolence, façon "coup de clim".

Sa facilité balle au pied, sa polyvalence - pouvant jouer à tous les postes de l'attaque et dans l'entre-jeu - et son état d'esprit l'ont fait basculer dans une nouvelle dimension qui a éclaté aux yeux de toute l'Europe du football.

Entouré de sa famille, notamment son père et son frère Guéla Doué, 22 ans et joueur de Strasbourg, le natif d'Angers est devenu professionnel depuis moins de trois ans, en 2022 à Rennes.

Il s'est imposé rapidement dans l'effectif breton après quelques mois d'adaptation. Soit peu ou prou, ce qui lui est arrivé en début de saison au PSG.

Débarqué l'été dernier pour 50 millions d'euros après avoir participé aux Jeux olympiques, le Français a mis plusieurs mois à s'adapter aux exigences de Luis Enrique, à s'habituer à évoluer dans un club de l'envergure du PSG et à effacer quelques défauts, comme celui parfois de trop surjouer au point de perdre toute efficacité dans ses dribles.

"Dans le club qu'il faut pour grandir"

"Doué a eu quelques mois d'adaptation. Mais je crois que nous avons déjà vu son niveau à Rennes. Il est en train de récolter les fruits de son travail. Il va continuer à évoluer. Il est dans le club qu'il lui faut pour grandir", a commenté samedi Luis Enrique "très content" de sa convocation chez les Bleus.

"Il peut jouer dans l'axe, même sous pression il ne perd pas le ballon. C'est un joueur qui a un don technique avec ses deux jambes. Il a 19 ans. Il joue beaucoup. Je soulignerais sa volonté de vouloir s'améliorer et qu'il a un super état d'esprit", avait-il expliqué il y a quelques semaines, tout en assurant que "c'est un joueur dans lequel nous avons une très grande confiance".

Celui qui est comparé par certains à Neymar par son style de jeu et son audace brille depuis plusieurs semaines, sans être encore un titulaire indiscutable: il a déjà inscrit sept buts et délivré 11 passes décisives avec le PSG dont deux buts et trois passes en Ligue des champions, une compétition qu'il découvre cette saison.

L'attaquant du PSG Désiré Doué marque le tir au but victorieux à Liverpool en 8e de finale de la Ligue des champions, le 11 mars 2025 AFP

Ses dernières prestations tranchantes ont séduit le sélectionneur Didier Deschamps, qui l'a convoqué pour les quarts de finale de la Ligue des nations contre la Croatie (20-23 mars).

"C'est intéressant pour nous ce qu'il fait. J'aurais pu le faire plus tard, mais je l'ai fait là (...). Si je prends Désiré ce n'est pas pour lui dire bonjour. Mais comme les 23 autres joueurs, j'espère qu'il a l'envie de jouer", a estimé Deschamps.

Avec cette première convocation, Doué a pris de l'avance sur deux autres éléments aux portes de l'équipe de France: le Lyonnais Rayan Cherki et le Monégasque Maghnes Akliouche.

"Ce sont trois potentiels très intéressants pour l'équipe de France. Il y a une grosse concurrence dans le secteur offensif. Désiré Doué à l'avantage de la polyvalence en attaque et au milieu de terrain", a tranché le sélectionneur.