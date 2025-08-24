Ligue 1: Giroud croque Monaco sur le gong, Rennes implose

24 Aoû. 2025 à 17h29 (TU)
AFP
© 2025 AFP
Le Français Olivier Giroud célèbre son but lors du match de Ligue 1 entre Lille et Monaco au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq le 24 août 2025

Olivier Giroud a offert une victoire sur le fil à Lille contre Monaco et Rennes a été plombé par deux exclusions en début de match avant de couler 4-0 dans le derby breton à Lorient, dimanche lors de la deuxième journée de Ligue 1.

On joue le début des arrêts de jeu lorsque le stade Pierre-Mauroy peut enfin exploser: Olivier Giroud vient de marquer son deuxième but en deux matches. Le champion du monde français a marqué d'une frappe puissante en pivot, à l'issue d'un match animé et équilibré.

Giroud a ensuite raté un pénalty, ce qui n'aurait pas été anecdotique si le Monégasque Mika Biereth avait ensuite su convertir un bon centre à bout portant.

Lille, seule équipe à quatre points, passe cinquième de Ligue 1, et laisse Monaco huitième avec trois points.

Pour sa part, Strasbourg a poursuivi sur sa lancée de la saison dernière, terminée en trombe. Emanuel Emegha a permis au RCSA de s'imposer 1-0 contre Nantes à la Meinau, d'une tête croisée sur un service impeccable de Dilane Bakwa, en fin de match. L'attaquant néerlandais venait pourtant de rater une reprise à bout portant devant le but vide. Strasbourg rejoint en tête du classement le PSG, Lyon, mais aussi Toulouse.

Les hommes de Carles Martinez Novell ont en effet à nouveau gagné dimanche, contre Brest cette fois (2-0) sur un doublé au retour des vestiaires de Frank Magri. Les Brestois se préparent peut-être à une saison difficile après les deux derniers exercices glorieux (troisième place puis participation réussie à la Ligue des champions). Comme un symbole, l'entraîneur Eric Roy a remplacé au cours du match le capitaine défenseur Brendan Chardonnet.

L'entraîneur de Rennes Habib Beye lors de la large défaite subie à Lorient, le 24 août 2025

AFP
De son côté, Rennes a manqué l'occasion de surfer sur sa victoire en infériorité numérique face à Marseille la semaine dernière. L'équipe entraînée par Habib Beye a été affaiblie par les deux exclusions successives, lors des 11 premières minutes, de la recrue Mahdi Camara puis de Christopher Wooh.

Après avoir buté sur une défense regroupée, Lorient a déroulé et inscrit quatre buts. Les deux équipes comptent trois points.

Lens s'est pour sa part bien repris de sa défaite cruelle contre Lyon le weekend dernier en allant s'imposer au stade Océane du Havre (2-1) grâce notamment au premier but en L1 du jeune Rayan Fofana, 19 ans.

