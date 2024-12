Ligue 1: indémodable Saint-Etienne-Marseille, David vise le cap 100

Un presque centenaire, Jonathan David, 99 buts pour Lille avant d'affronter Brest et un grand classique de la Ligue 1, Saint-Étienne-Marseille, animent la 14e journée ce week-end, alors que le PSG va tenter à Auxerre de conforter son avance en tête.

. Le match: Classique Verts-OM

La 115e confrontation en Championnat de France entre Saint-Étienne et l'Olympique de Marseille va faire bouillir le stade Geoffroy-Guichard dimanche soir (20h45). Les Verts restent sur quatre victoires en cinq matches dans leur stade, mais les Phocéens se sont imposés six fois sur sept à l'extérieur cette saison. Et lors de leur dernière visite dans le "Chaudron", ils avaient gagné 4-2, le 3 avril 2022. Ce grand classique du football français se rejouera au même endroit juste avant Noël, le 22 décembre en 32e de finale de Coupe de France, mais en attendant, l'enjeu pour l'OM (2e, 26 pts) est de ne pas laisser l'écart de sept points avec le PSG s'agrandir. Pour "Sainté" (15e), il s'agit de rester au-dessus de la ligne de flottaison. Les Verts ne comptent avant cette journée qu'un point d'avance sur Le Havre, 16e et barragiste, qui se rend à Nice samedi (19h00).

. Le joueur: Embolo ne répond plus

Breel ne brille plus et Monaco recule. Breel Embolo n'a marqué que deux buts cette saison en 21 matches en comptant les rencontres avec la sélection suisse. De quoi lui mettre une bonne pression avant la réception samedi de Toulouse au stade Louis-II où l'ASM (3e) va tenter de se relancer après deux défaites consécutives, à Marseille (2-1) et à domicile contre Benfica (3-2) en Ligue des champions. "Vous commencez forcément à avoir des doutes quand vous n'avez pas marqué depuis longtemps", admettait son entraîneur Adi Hütter avant le match à Belgrade fin octobre. Le Suisse y avait enfin débloqué son compteur (victoire 5-1), avait enchaîné au match suivant contre Nice, sans empêcher la défaite dans le derby (2-1), mais est depuis retombé dans sa léthargie. Il n'a pas marqué non plus en cinq matches avec la "Nati", où il est pourtant toujours titulaire. Embolo n'est pas totalement inefficace puisqu'il a réussi six passes décisives toutes compétitions confondues. Mais Monaco, doublé à la différence de buts par Marseille (+17 contre +12), a besoin qu'il retrouve son efficacité pour rester dans la course.

. Le chiffre: David et le cap 100

L'attaquant canadien de Lille Jonathan David buteur sur penalty à Montpellier, le 1er décembre 2024 AFP/Archives

Jonathan David pourrait marquer son 100e but sous le maillot lillois lors d'un duel entre clubs de Ligue des champions contre Brest, vendredi (19h00). Le Canadien est devenu le troisième meilleur buteur du Losc (99 buts) après son doublé à Montpellier (2-2), derrière le légendaire Jean Baratte (218 buts) et André Strappe (135 buts). En pleine forme, il en est à 10 buts depuis octobre, en comptant les deux avec les "Canucks". Il faudra surveiller son duel avec l'expérimenté Ludovic Ajorque, qui a marqué 49 buts en L1 (David en est à 80 en championnat). Les deux clubs ouvrent le bal de la 14e journée avant d'aller défendre leur bon classement en C1: Brest (11e) dès mardi contre le PSV Eindhoven, Lille (12e) mercredi contre Sturm Graz. En revanche, sept points séparent les deux adversaires au classement, Lille (23 pts) est 4e sur les talons de Marseille et Monaco (26 pts), tandis que Brest est 11e (16 pts) avec quatre longueurs d'avance sur le barragiste Le Havre.

Programme:

Vendredi

(19h00) Lille - Brest

(21h00) Auxerre - Paris SG

Samedi

(17h00) Monaco - Toulouse

(19h00) Nice - Le Havre

(21h00) Angers - Lyon

Dimanche

(15h00) Lens - Montpellier

(17h00) Strasbourg - Reims

Nantes - Rennes

(20h45) Saint-Étienne - Marseille

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 33 13 10 3 0 37 11 26

2. Marseille 26 13 8 2 3 29 17 12

3. Monaco 26 13 8 2 3 22 12 10

4. Lille 23 13 6 5 2 21 13 8

5. Lyon 22 13 6 4 3 23 17 6

6. Nice 20 13 5 5 3 24 16 8

7. Lens 20 13 5 5 3 15 12 3

8. Auxerre 19 13 6 1 6 21 21 0

9. Reims 18 13 5 3 5 20 18 2

10. Toulouse 18 13 5 3 5 15 14 1

11. Brest 16 13 5 1 7 19 23 -4

12. Rennes 14 13 4 2 7 18 19 -1

13. Strasbourg 13 13 3 4 6 22 27 -5

14. Angers 13 13 3 4 6 14 21 -7

15. Saint-Etienne 13 13 4 1 8 11 30 -19

16. Le Havre 12 13 4 0 9 10 24 -14

17. Nantes 11 13 2 5 6 15 20 -5

18. Montpellier 8 13 2 2 9 13 34 -21

NDLR: Les trois premiers sont directement qualifiés pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Le quatrième est qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Le 5e est qualifié pour la Ligue Europa. Le 6e est qualifié pour les barrages de la Ligue Conference. Les deux derniers sont relégués en Ligue 2 et le 16e dispute un barrage.