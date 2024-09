Ligue 1: joker à Lyon, Veretout retrouve déjà l'OM

Transféré comme joker de Marseille à Lyon le 4 septembre pour quatre millions d'euros, le milieu Jordan Veretout retrouvera dès dimanche l'OM, dont il était un acteur majeur depuis deux saisons avant d'être écarté par le nouvel entraîneur, Robert De Zerbi.

"J'attends ça avec impatience mais il faut rester concentré sur ce que le coach va demander pour ne pas passer à côté de l'événement. Il faudra mettre les émotions de côté, ce sera un match de football", a déclaré le joueur aux médias du club rhodanien avant le choc des deux Olympiques, dimanche au Groupama Stadium (20h45).

Nouveau défi

A 31 ans, Veretout débarque à l'OL pour un nouveau défi. Formé à Nantes où il a fait ses débuts, il a poursuivi sa carrière à Aston Villa (1re div. anglaise, 2015-2016). Prêté la saison suivante à Saint-Etienne, il est ensuite allé en Italie, à la Fiorentina tout d'abord (2017-2019), puis à l'AS Rome (2019-2022), avant d'arriver àl'OM où il a disputé 94 matches et marqué dix buts entre août 2022 et juin 2024.

Veretout a participé à son premier match avec l'OL dimanche dernier à Lens (0-0), en entrant à la 65e minute à la place de Corentin Tolisso.

"C'est un moment important de la saison, il faut confirmer. Avant de venir, j'ai vu le match contre Strasbourg (lors de la 3e journée, les Lyonnais se sont imposés 4-3 après avoir été menés 3-1, NDLR), au cours duquel la deuxième mi-temps a été exceptionnelle. Contre Lens, nous aurions pu gagner. Il faut confirmer ce que l'équipe est en train de faire en ce moment", analyse le néo-Lyonnais.

Prêt à débuter

Sera-t-il aligné dès le coup d'envoi contre Marseille?

"Il est complètement Lyonnais, c'est très bien pour nous et il est aujourd'hui apte à jouer plus qu'il ne l'était à l'occasion de la dernière journée", assure l'entraîneur Pierre Sage.

"Je travaille bien, c'était mon premier match. Au fur et à mesure, je me sentais de mieux en mieux sur le terrain. Il y aura du roulement, mais ce sera à moi de profiter de toutes les minutes que le coach me laissera", reprend Veretout.

"Quand je suis entré, c'était un moment plus compliqué pour nous. Il y avait des espaces à exploiter. Il nous a manqué un petit quelque chose, il faudra être plus adroit, plus juste et plus précis lors des prochains matches", poursuit-il.

Sage peut-il se servir d'un possible esprit de revanche qui animerait son nouveau joueur au sortir d'un passage difficile en marge du groupe pro à l'OM ?

"Pour chaque joueur, le fait d'affronter son ancien club, c'est quelque chose de vraiment individuel. Pour certains, c'est important, pour d'autres c'est spécial. Mais si on accorde à Jordan l'occasion d'avoir une revanche par rapport à une situation qu'il a subie à la fin, on ne se soucierait que de lui. Mais le vestiaire est composé de 28 personnes", recadre l'entraîneur.

"Chacun a ses propres enjeux et notre club également. C'est cela qui est prioritaire à mes yeux", insiste-t-il.

Jordan Veretout se tient lui à la disposition de son entraîneur, quelle que soit sa place sur le terrain, "devant la défense, comme relayeur ou même plus haut", dit-il, rappelant l'importance "pour un milieu de savoir finir les actions pour marquer des buts, entre 5 et 10 par saison".