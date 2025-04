Ligue 1: Jonathan David, le réveil du buteur providentiel

L'indispensable Jonathan David, jusqu'alors en panne d'efficacité, s'est réveillé avec un doublé contre Auxerre, au meilleur moment alors que Lille poursuit son sprint final à Angers dimanche (15h00) lors de la 31e journée de Ligue 1.

Après quatre matches sans marquer, période de disette qui a coïncidé avec deux défaites du Losc à Nantes (1-0) et Lyon (2-1), le Canadien a offert un récital au Stade Pierre-Mauroy: passe décisive pour Thomas Meunier, lucarne du pied gauche, et but du K.O. entouré de trois défenseurs.

À quatre journées de la fin, les Dogues retrouvent leur meilleur atout offensif, auteur de 25 buts et onze passes décisives toutes compétitions confondues.

Cinquième (53 points) après la victoire de Nice à Paris vendredi (3-1), le club nordiste est dans la course au podium, un point derrière les Aiglons (4e) et Monaco (3e), et deux de moins que Marseille (2e), qu'il recevra à l'occasion de la 32e journée.

Troisième meilleur buteur de Ligue 1 (seize buts), Jonathan David a connu un cycle moins faste dans la foulée de l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions contre Dortmund, qui a affecté tout le groupe lillois.

Même si le départ du joueur de 25 ans est attendu cet été, il n'a rien perdu de sa motivation, selon son entraîneur Bruno Genesio: "il a été, ces derniers temps, remis en question pour ne pas dire plus, a déploré le Lyonnais après la victoire contre l'AJA. On a même soupçonné qu'il n'avait plus la tête au Losc, et depuis le début, je dis que ce n'est pas vrai."

Duo efficace avec Akpom

L'attaquant du Losc Jonathan David (D) face à Auxerre, à Villeneuve d'Ascq, le 20 avril 2025 AFP

Ces dernières semaines, l'entraîneur de 58 ans a cherché la bonne formule pour "améliorer l'animation offensive" de son groupe, à la recherche de "plus de créativité, d'insouciance".

Cette volonté s'est notamment matérialisée par la titularisation, contre Auxerre, de quatre joueurs à vocation offensive: Hakon Haraldsson, Matias Fernandez-Pardo, et le duo Chuba Akpom-Jonathan David.

Cocktail gagnant pour l'international canadien, qui a toujours apprécié jouer en soutien d'un autre buteur pour profiter de davantage d'espaces.

"L'idée était d'amener un peu plus de puissance offensive parce qu'on avait, ces derniers temps, dans notre jeu, des occasions mais un manque d'efficacité pour finir, commente Genesio. C'était aussi pour Jonathan afin de le libérer un petit peu du marquage très serré face à une équipe qui joue à trois dans l'axe, parce que souvent, lorsqu'il est seul face à trois joueurs, c'est difficile pour lui."

Après un premier essai gagnant contre Monaco (2-1), Genesio pourrait être tenté d'aligner encore les deux joueurs pour percer la défense angevine.

"Moi qui suis défenseur, je sais que quand on a un attaquant qui est souvent sur notre ligne (et qui) décroche, à un moment donné, ça installe un doute. Et à partir de là, c'est plus compliqué", explique Bafodé Diakité.

"Grâce aux excentrés" et à "Akpom", David "a pu exploiter les espaces qu'il y a eu dans le dos des défenseurs", a-t-il poursuivi.

Libéré, épaulé, déterminé, Jonathan David est désormais relancé.