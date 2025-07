Ligue 1: la LFP crée sa chaîne mais cherche toujours des distributeurs

Photo d'un micro de la Ligue 1 Uber Eats prise le 3 novembre 2023 lors d'un match entre le Paris SG et Montpellier, au Parc des Princes

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé mardi la création de sa propre chaîne de diffusion de la Ligue 1 à 14,99 euros par mois, mais recherche toujours des distributeurs pour en assurer le succès, après le renoncement de Canal+.

Le collège des présidents de club de Ligue 1, LFP Media et le Conseil d'administration de la LFP ont donné le feu vert à l’unanimité à "la création d’une plateforme TV et digitale entièrement dédiée à la Ligue 1 McDonald’s, gérée et pilotée par LFP Media", écrit l'instance dans un communiqué.

La chaîne diffusera huit matches par journée en direct, le neuvième, propriété de beIN Sports, restant sur la chaine qatarienne jusqu'à la fin de l'exercice 2025-2026.

"Cette nouvelle plateforme s’inscrit dans une démarche populaire et accessible, avec une offre à 14,99 € par mois avec engagement", ajoute la Ligue, consciente des polémiques qui avaient affaibli le diffuseur DAZN dès le début de la saison dernière.

En effet, le succès de cette chaîne est vital pour les finances des clubs. Du nombre d'abonnés dépendront directement leurs recettes de droits TV, en l'absence d'un contrat avec un diffuseur en début de saison, après le divorce avec DAZN, soldé début mai à l'issue de plusieurs mois de contentieux. La plateforme britannique apportait en théorie 400 millions d'euros garantis par saison jusqu'en 2029.

La plateforme de la LFP sera présentée plus en détails lors d'une conférence de presse le 10 juillet.

Cette annonce de création de la chaîne, attendue depuis plusieurs jours, ne règle pas les questions de sa distribution et de sa production. A sept semaines de la reprise de la Ligue 1, le temps presse pour un football français secoué par des crises à répétition depuis quatre ans.

Visibilité

Samedi, le président de Canal+ Maxime Saada a indiqué dans le journal L'Equipe renoncer à distribuer la nouvelle plateforme. Officiellement pour des raisons de prix de lancement, mais selon plusieurs sources concordantes, Saada visait aussi 15 euros par mois. Les investissements de Canal+ dans d'autres droits, comme ceux de la Ligue des champions, peuvent expliquer ce renoncement.

Celui-ci a été un coup dur pour la Ligue, tant la marque Canal+ offrait des garanties en termes de visibilité pour le grand public. "Nous estimions apporter très vite entre 800.000 et 1 million d'abonnés au lancement, rien qu'avec Canal+", a souligné Maxime Saada.

Mais coup dur aussi parce que la LFP escomptait un minimum garanti versé par le groupe médias à hauteur de 200 millions d'euros, dans le cas où il distribuerait la chaîne en exclusivité.

LFP Media et son directeur général Nicolas de Tavernost cherchent désormais tous les débouchés possibles: les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) Free, Orange, SFR, ainsi que les plateformes DAZN, Prime Video...

Concernant la production, la LFP doit choisir dans la semaine entre 21 Production du groupe L'Équipe et Mediawan, la société dirigée par Pierre-Antoine Capton.

Un seul des deux emportera les quatre lots, selon une source proche des négociations: la production des magazines, celle des avant et après matches, la gestion des multiplex et enfin la gestion des personnels éditoriaux.

Selon la même source, le commentateur Xavier Domergue sera un visage parmi d'autres de la chaîne tout en restant à M6.

Le groupe L'Équipe produisait déjà les matches en multiplex pour Prime Video lorsqu'Amazon détenait encore les droits de la Ligue 1 (2021-2024) après le fiasco de Mediapro.

Mediawan est un groupe audiovisuel qui possède une vingtaine de sociétés à travers le monde, produisant notamment les magazines C dans l’air ou C l’hebdo sur France 5.