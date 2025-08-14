Ligue 1: la raison et l'ambition pour l'OM, qui débute à Rennes

Le
14 Aoû. 2025 à 15h13 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Stanislas TOUCHOT
© 2025 AFP
L'attaquant anglais de Marseille Mason Greenwood, lors d'un match amical contre Aston Villa, le 9 août 2025 au Vélodrome

AFP
Miguel MEDINA
Deuxième du championnat l'an passé, l'OM aura vendredi l'honneur de donner les trois coups de la nouvelle saison de Ligue 1 lors d'un déplacement à Rennes, qui doit montrer que le club marseillais a bien fait de miser, pour une fois, sur la continuité.

"Le coach continue et c'est la première fois que ça m'arrive à l'OM", a raconté jeudi en conférence de presse le capitaine marseillais Leonardo Balerdi, ce qui a fait sourire tous les présents.

Il faut dire que l'Argentin est tout de même arrivé à Marseille à l'été 2020, pour les débuts de la deuxième et dernière saison (avortée) d'Andre Villas-Boas sur le banc du club provençal.

Depuis, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino ou Gennaro Gattuso s'y sont assis à leur tour mais aucun n'a enchaîné deux préparations estivales de suite, comme vient de le faire Roberto De Zerbi.

"C'est bien pour la continuité et pour les joueurs qui sont restés. On a la même idée que lui et on croit tous qu'on peut faire de belles choses", a assuré Balerdi à la veille du premier match de la saison, sur la pelouse de Rennes.

Des cadres fidèles

Le technicien italien, lui, s'est dit satisfait de la préparation, avec des blocs de travail répartis entre deux stages aux Pays-Bas puis en Andorre, et deux matches amicaux exigeants contre Séville (1-1) et Aston Villa (3-1).

"On a bien travaillé, on a fait de bons stages et il n'y a pas eu de blessure. C'est très bien mais on a toujours zéro point au classement. La victoire contre Aston Villa ne nous donne rien et c'est demain qui compte. Jusque là, ça ne compte pas", a-t-il déclaré devant la presse.

S'il sait que le mercato "est encore ouvert, dans les deux sens", De Zerbi s'est également dit "très content" de l'équipe mise à sa disposition par le directeur du football Medhi Benatia et le président Pablo Longoria.

Moins frénétique que certains étés, le mercato marseillais a lui aussi été marqué par une certaine continuité, la plupart des cadres ayant choisi de rester en Provence et de voir à quoi ressemble la Ligue des Champions vue du Stade Vélodrome.

"On est plus compétitifs que la saison dernière. Que Rulli, Hojbjerg, Balerdi, Rabiot ou Greenwood aient décidé de rester, c'est bien pour moi mais aussi pour l'OM. C'est ce qu'ils ont choisi et cela nous rend fiers", a jugé De Zerbi.

Greenwood attendu

Dès vendredi à Rennes, les dirigeants marseillais pourront juger de la pertinence de leurs choix sur le marché des transferts, là aussi dans les deux sens, puisqu'ils retrouveront face à eux Valentin Rongier et Quentin Merlin, qui viennent de quitter le club, et Lilian Brassier, qui avait fait le même trajet au mois de janvier.

"Rongier ça m'a touché quand il est parti et que je l’ai vu sous le maillot de Rennes. Moi j’ai toujours connu l’OM avec lui, alors c’était bizarre", a raconté Balerdi à propos de celui qui était avant lui le capitaine de l'OM.

"Mais je crois que c’était son moment. Et si c’est ce qu’il a décidé, je suis content pour lui. Je lui souhaite le meilleur, c'est un bon ami. Mais pas demain et ça il le sait !", a ajouté le défenseur marseillais.

Pour tenter de renverser Rennes sur ses terres, l'OM comptera en priorité sur Mason Greenwood, auteur d'une préparation étincelante (sept buts), et sait qu'il dispose de deux avant-centres de valeur avec Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang.

Une victoire lancerait idéalement une saison lors de laquelle l'ambition marseillaise reste identique: trouver la seule continuité qui compte, celle de la performance, avec une nouvelle qualification pour la Ligue des Champions.

Sport
FRANCE

