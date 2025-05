Ligue 1: Lacazette fait ses adieux à Lyon avec ses 200e et 201e buts avec l'OL

L'avant-centre et capitaine de Lyon Alexandre Lacazette a inscrit ses 200e et 201e buts avec l'Olympique lyonnais à l'occasion de son 391e et dernier match avec son club formateur, remporté à domicile face à Angers (2-0).

Ce succès, conjugué à la défaite sur le fil de Strasbourg à domicile face au Havre (3-2) permet à l'OL de finir 6e et d'arracher une qualification en barrages de la Ligue Conférence, voire la Ligue Europa si le PSG gagne la Coupe de France.

"Le Général", qui aura 34 ans le 28 mai, a ouvert le score sur penalty (55e) avant de doubler la mise d'un plat du pied du droit grâce à un service de Rayan Cherki (72e). Il est sorti à la 77e minute sous les ovations des 56.000 spectateurs lyonnais et au milieu d'une haie d'honneur formée par ses coéquipiers.

Deuxième buteur de l'histoire de l'Olympique lyonnais, Lacazette, qui aura 34 ans le 28 mai, restera donc derrière le légendaire Fleury Di Nallo (82 ans) qui a inscrit 222 buts en 494 matches (sans aucun penalty) entre 1960 et décembre 1974.

Arrivé l'OL en 2003, Alexandre Lacazette, né à Lyon, aura passé dix saisons de sa carrière à l'OL (2010-2017, 2022-2025).

Il a également joué cinq ans à Arsenal (2017-2022) où il avait été transféré pour 60 millions d'euros après avoir marqué 37 buts dont 28 en Ligue 1.

Plusieurs buts ont marqué sa carrière à Lyon.

Son premier en professionnel avec l'OL au stade de Gerland, le 30 octobre 2010 contre Sochaux à l'âge de 19 ans et cinq mois, lors d'un match où il était entré en cours de jeu.

Lacazette a réalisé son premier triplé contre Lille le 5 octobre 2014. Au terme de cette saison 2013-2014, il avait terminé meilleur buteur du championnat avec 27 buts.

Le "Général" a aussi marqué l'histoire du club en inscrivant les trois buts du dernier derby disputé contre Saint-Etienne à Gerland (3-0), le 8 novembre 2015, avant de devenir le premier buteur du Groupama Stadium, le 5 janvier 2016 contre Troyes (4-1).

L'avant-centre lyonnais a aussi été l'auteur d'un incroyable quadruplé le 7 mai 2023 contre Montpellier à l'occasion d'un match à domicile dans lequel l'OL était mené 4-1, avec quatre buts de Wahi, avant de s'imposer 5-4.

Enfin, dans les dernières secondes de l'ultime rencontre de la saison dernière, il a marqué sur penalty face à Strasbourg (2-1), le 19 mai 2024. Lyon, lanterne rouge de la Ligue 1 en décembre, a arraché alors la 6e place et s'est qualifié en Ligue Europa.