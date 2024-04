Ligue 1: Lacazette, indispensable et en sursis

L'attaquant de Lyon Alexandre Lacazette célèbre un but marqué contre Valenciennes en Coupe de France, au Groupama Stadium, le 2 avril 2024

Buteur incontournable de Lyon, Alexandre Lacazette est sous la menace d'une suspension qui pourrait handicaper l'OL dans une fin de saison corsée, ponctuée par la finale de la Coupe de France face au PSG fin mai.

En Ligue 1, l'OL a encore six matches à disputer, à commencer par la réception de Brest, dauphin du PSG, dimanche au Groupama Stadium (20h45) lors de la 29e journée.

Son fer de lance, Lacazette (32 ans), a été successivement averti contre Valenciennes (3-0), en coupe, puis Nantes (2-1) en championnat.

La première fois pour avoir enlevé son maillot après le penalty qu'il a transformé. La seconde, qui, de son propre aveu, aurait pu lui valoir une exclusion, pour un coup de coude sur le Nantais Nathan Zézé. Un troisième avertissement en dix matches lui vaudrait donc de manquer la rencontre suivante.

"Il est sous la menace d'une suspension, comme tous les joueurs alignés sont sous le risque d'une blessure. On va jouer les matches et à un moment donné, il y aura un timing qu'il faudra qu'on respecte de manière à préserver les choses, et les décisions se prendront à ce moment-là", explique son entraîneur Pierre Sage.

Car le reste du calendrier, du moins sur le court terme, n'aura rien d'aisé. Après Brest (2e), Lyon affrontera, le leader, le Paris Saint-Germain, Monaco (3e) et Lille (4e) avant de jouer contre Clermont (20e) et Strasbourg (12e).

En Ligue 1, L'OL est actuellement à deux longueurs de Reims (7e) qui joue en Alsace, ce samedi.

L'objectif fixé par le club, actuel 10e, est d'atteindre la 7e place, potentiellement qualificative pour la Ligue Europa Conférence si le PSG venait à gagner la Coupe de France.

Mais cette finale, le 25 mai, est aussi un des grands rendez-vous de l'OL qui en cas de succès, décrocherait alors directement une place pour la Ligue Europa. Une rencontre que ne voudrait sûrement pas manquer l'attaquant de 32 ans, qui a inscrit 17 buts toutes compétitions confondues cette saison (14 en L1).

MMDsports

Triple influence

Échéances en championnat comme en Coupe, difficile d'imaginer que Lacazette soit préservé par son entraîneur, notamment face à Brest. Mais le premier objectif pour Pierre Sage était d'abord de voir son joueur revenir en forme.

L'attaquant de Lyon Alexandre Lacazette (maillot bleu) réussit à tirer le ballon dans le but au milieu de trois joueurs nantais dont le gardien, au Stade de la Beaujoire à Nantes, le 7 avril 2024. AFP

"Aujourd'hui, notre nécessité vis-à-vis d'Alex est qu'il redevienne performant après le coup sur une cuisse qu'il a reçu (contre Strasbourg en Coupe, le 8 mars) et son indisponibilité qui a suivi. Si demain, il doit louper un match, il loupera un match et un autre jouera à sa place. Le mieux serait que cela n'existe pas", a-t-il ajouté.

L'entraîneur lyonnais connaît bien l'importance, notamment dans le vestiaire, du deuxième buteur de l'histoire de l'OL (177 buts) derrière Fleury Di Nallo (222 buts entre 1960 et 1974), qui vient d'inscrire quatre buts depuis son retour à la compétition, le 15 mars à Toulouse (victoire 3-2).

"Son influence est double, voire triple. (...) Il parvient à aider les jeunes joueurs qui ne sont pas passés par ces émotions. Il enchaîne les belles performances. Il a un rôle de capitaine qu'il assume pour tirer le groupe vers le haut. C'est un excellent joueur d'équipe", a encore souligné Pierre Sage.