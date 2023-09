Ligue 1: le nouveau départ de Samuel Umtiti à Lille

Enfin débarrassé de ses pépins physiques, Samuel Umtiti, champion du monde en 2018, entend relancer sa carrière et donner une solidité nouvelle à la défense de Lille, qui affronte Reims mardi (21h00) en conclusion de la sixième journée de Ligue 1.

Les yeux sûrs, la voix posée, Samuel Umtiti dégage une forme de maturité semblable à celle d'un joueur de football en fin de carrière, dans la trentaine. Le natif de Yaoundé ne fait qu'entamer, à 29 ans, une autre phase de son parcours, loin du FC Barcelone où il a connu ses meilleures années, remportant notamment deux championnats et trois Coupes du roi, avant d'être éloigné des terrains par des douleurs chroniques au genou gauche.

Dans la foulée du Mondial-2018 qu'il a remporté en étant l'un des cadres des Bleus, Umtiti n'a disputé qu'une cinquantaine de rencontres en quatre ans...

"Il y a des moments très difficiles que j'ai pu vivre, mais c'est derrière moi, souffle-t-il. J'ai fait un gros travail là-dessus parce que j'avais pas mal de rancœur, de choses en moi et au final ça ne me permettait pas d'avancer. C'est la vie, j'ai compris que dans une carrière, il y a des hauts et des bas, des choses que je ne peux pas gérer tout seul."

"Donner des conseils"

Cet été, il a quitté la Catalogne après sept années (2016-2023) achevées par un prêt convaincant à Lecce (Italie) la saison dernière. Après une préparation physique retardée et une "petite lésion", le défenseur central "(s)e sen(t) mieux" et clame son "besoin d'enchaîner les matches".

Titulaire à Rennes lors de la journée précédente, il devrait justement l'être de nouveau, cette fois au Stade Pierre-Mauroy face aux Rémois, pour aider son club à se rapprocher de la tête du classement. Dixième (huit points), le Losc n'est qu'à trois unités du podium, juste devant Reims (sept).

Samuel Umtiti avec le Barça contre la Juventus au centre sportif Sant Joan Despi, près de Barcelone, le 8 août 2021 AFP/Archives

Son rôle semble tout trouvé au sein du club nordiste: apporter son expérience aux côtés des jeunes centraux que sont Leny Yoro (17 ans), Bafodé Diakité (22) et Aleksandro (24) et rendre solide une défense fébrile lors des fins de matches depuis le début de la saison. Comme à Rennes, où les joueurs de Paulo Fonseca ont perdu deux points dans les vingt dernières minutes d'une rencontre jusque-là maîtrisée (2-2).

"Je suis une personne qui aime beaucoup donner des conseils, avoir des discussions avec le staff et les joueurs pour savoir ce que chaque personne pense sur un match, une occasion, un fait de jeu, pour pouvoir faire mieux dans les prochaines rencontres, raconte-t-il. Même quand j'étais blessé, j'avais l'occasion de parler avec tous les joueurs, et encore plus maintenant que j'arrive à enchaîner les matches. Je me sens écouté."

"Vivre le moment présent"

Comme d'autres, celui qui pourrait devenir le taulier des Dogues se montre élogieux à l'égard de Leny Yoro, récemment convoqué en équipe de France Espoirs et déjà buteur à deux reprises cette saison. "J'ai la chance d'avoir de bons joueurs qui sont vraiment à l'écoute, comme Leny (Yoro) qui est jeune. Je peux lui parler de temps en temps, que ce soit sur le placement, sur la manière d'appréhender une action. Il le fait plutôt bien à son âge."

Outre les conseils du terrain, il y a ceux de la vie: "C'est un message que je fais passer aux jeunes: il faut vraiment vivre le moment présent, prendre tout ce qu'il y a à prendre et prendre conscience qu'on a la chance de faire un métier incroyable, et quand on est en bonne santé, en profiter."

Samuel Umtiti buteur pour les Bleus contre la Belgique en demi-finale du Mondial le 10 juillet 2018 à Saint-Pétersbourg AFP/Archives

Umtiti s'en doute, sa carrière internationale risque de s'arrêter aux 31 sélections vécues entre 2016 et 2019, faites essentiellement de hauts entre le titre planétaire de 2018, donc, et la finale de l'Euro-2016 disputé à domicile.

"Par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, je sais exactement où je veux aller, livre-t-il. Il y a des étapes, je n'ai pas envie du tout de les sauter, je suis assez lucide là-dessus. C'est pour ça que je suis venu à Lille, m'installer dans un club (...) qui me correspond, dans sa mentalité et dans son jeu, pour qu'on puisse voir mes qualités. J'ai vécu de très belles années avec ce maillot bleu, mais actuellement, c'est vraiment Lille."

Parmi ces étapes figurent sans doute la plus importante de toutes: redevenir "Big Sam".