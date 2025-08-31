Ligue 1: le Paris FC, grâce à Kebbal, s'offre sa première victoire face à Metz 3-2

Le
31 Aoû. 2025 à 17h30 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le milieu du Paris FC Ilan Kebbal célèbre son doublé lors de la victoire du PFC contre Metz au stade Jean-Bouin le 31 août 2025

AFP
FRANCK FIFE
Pour sa première à domicile cette saison dans un stade Jean-Bouin pratiquement plein, le Paris FC est difficilement venu à bout de Metz 3-2, lors de la 3e journée de Ligue 1 dimanche, signant sa première victoire en championnat.

Sous les yeux de Jürgen Klopp et Mario Gomez, les têtes pensantes de Red Bull qui détient 15% du club, propriété de la famille Arnault, et ceux des anciennes gloires du club appelées à célébrer le retour du club en Ligue 1, 46 ans après sa dernière apparition, Ilan Kebbal a empêché Metz de gâcher la fête.

Appelé trois jours plus tôt par Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l'Algérie, pour les éliminatoires du Mondial-2026, quatre ans après sa dernière convocation, Kebbal a sorti le Paris FC d'une situation mal embarquée en provoquant un pénalty, après une faute de Sadibou Sané, qu'il a lui-même converti (45+3).

L'ailier, 27 ans, est l'homme en forme de l'ambitieux promu, encore en construction en ce début de saison. Le week-end dernier au Vélodrome de Marseille, où il est né, il avait inscrit un but et offert le deuxième but parisien à Moses Simon grâce à une passe décisive.

Le milieu du Paris FC Ilan Kebbal au duel avec l'attaquant messin Cheikh Sabaly lors du match de Ligue 1 entre le PFC et le FC Metz au stade Jean-Bouin le 31 août 2025

AFP
FRANCK FIFE

Pour la première à domicile, au stade Jean-Bouin, du PFC cette saison, Kebbal a sorti de leur torpeur ses coéquipiers toujours un peu verts pour la Ligue 1.

Alors que Paris était mené 1-0 par Metz, autre promu, après une frappe acrobatique de Sané à la réception d'un corner de Gauthier Hein (22e, 1-0), les efforts du remuant Kebbal ont fini par payer quand le même Sané a essuyé son pied droit sur sa cheville, une faute sanctionnée d'un pénalty après l'appel à la VAR.

Lees-Melou, décisif sur son premier ballon

En le transformant, l'Algérien a permis à son équipe de revenir au vestiaire à égalité avant, quelques minutes après le début de la seconde période, d'emballer définitivement la partie.

A la 52e, trouvé par Maxime Lopez, le Nigérian Moses Simon a déposé un centre millimétré sur le pied droit de Kebbal qui a donné l'avantage aux siens (2-1).

Après le match face à l'OM, Stéphane Gilli avait déploré les erreurs individuelles de ses joueurs, impardonnables en Ligue 1. L'entraîneur parisien n'a pas encore trouvé la recette pour les gommer définitivement, puisque quelques minutes après le doublé de Kebbal, une perte de balle de Lopez a profité à Boubacar Traoré pour revenir au score (2-2, 54e), plongeant le match dans une forme de folie.

L'attaquant nigérian du PFC Moses Simon lors du match de Ligue 1 entre le Paris FC et le FC Metz au stade Jean-Bouin le 31 août 2025

AFP
FRANCK FIFE

Une folie entretenue par Pierre Lees-Melou juste après son entrée en jeu à la 67e minute. Sur son premier ballon, gratté dans les pieds messins, l'ancien Brestois, arrivé cette semaine à Paris, a permis à Paris de repasser devant en lançant Simon côté gauche, qui, seul face à Jonathan Fischer, le gardien messin, a croisé sa frappe du gauche dans le filet opposé (3-2).

Le Paris FC souhaitait faire de Jean-Bouin, son nouvel écrin, une forteresse. Il a encore du travail pour s'installer en Ligue 1, mais il y est parvenu dimanche.

