Ligue 1: le PSG assure l'essentiel à Toulouse grâce à Ruiz

Le milieu du PSG Fabian Ruiz célèbre son but, à Toulouse, le 15 février 2025

Le Paris SG s'est imposé d'une courte tête à Toulouse (1-0), samedi lors de la 22e journée de Ligue 1, conservant sa dynamique positive avant de retrouver Brest pour la manche retour du barrage de Ligue des champions mercredi.

Le leader parisien maintient Marseille, vainqueur de Saint-Étienne plus tôt samedi, à 10 points. Alors qu'il est au beau milieu d'un calendrier infernal, avec le retour de son barrage de Ligue des champions contre Brest mercredi prochain (victoire 3-0 à l'aller mardi), Paris est tranquille en Ligue 1.

Toujours invaincu, il s'est même vengé de la dernière équipe de Ligue 1 à l'avoir battu. C'était en mai dernier, dernière journée de la dernière saison, une piteuse défaite 3-1 au Parc des Princes alors que Paris célébrait son titre et Kylian Mbappé, sur le départ: il y a une éternité.

Luis Enrique avait prévenu que son compatriote Carles Martinez Novell était armé pour mettre ses troupes en difficulté, et il n'a pas totalement eu tort, en l'absence de plusieurs cadres préservés au coup d'envoi comme Ousmane Dembélé, Vitinha ou Joao Neves.

Longtemps le PSG a buté sur la muraille blanche et violette érigée au Stadium, à l'image de Khvicha Kvaratskhelia qui a multiplié les crochets sans trouver un bon angle de frappe (29e), de Bradley Barcola qui n'a pas accroché la lucarne opposée sur une frappe enroulée (32e) ou qui a échoué à lober Guillaume Restes bien sorti (37e)...

Le plus gros frisson côté parisien est venu paradoxalement du défenseur central Lucas Beraldo, qui d'une frappe pure aux 30 mètres a obligé Restes à une belle horizontale pour détourner sur son poteau (36e).

La rentrée des cadres

Ousmane Dembele lors de la rencontre de Ligue 1 à Toulouse, le 15 février 2025 AFP

Toulouse de son côté affichait une recette relativement simple: bétonner avant de partir en contre grâce à ses flèches devant. C'était sans compter la maladresse de Frank Magri (frappe trop molle, 2e) ou Shavy Babicka (tir non cadré, perte de balle avant de pouvoir centrer...).

Le salut parisien est venu après la pause, sur un corner, pourtant pas la spécialité du plan de jeu de Luis Enrique. Lee Kang-in a trouvé la tête de Willian Pacho qui a failli inscrire son premier but avec le PSG mais a trouvé la barre. Au second poteau, Fabian Ruiz a su astucieusement pousser le ballon dans le but (52e).

Ousmane Dembélé, Vitinha, Marquinhos ou encore Gonçalo Ramos sont ensuite rentrés pour forcer la décision. Désiré Doué a trouvé l'extérieur du poteau, Ramos a raté un décalage qui valait passe décisive et l'éternelle frappe enroulée de Lee a frôlé le cadre...

Mais avec la rentrée des cadres, le PSG a pu être plus serein. Toulouse a été relativement inoffensif en seconde mi-temps, si l'on excepte quelques minutes instables en toute fin de match. Les Occitans restent 10e avec 27 points. Paris, lui, continue de surfer sur une vague victorieuse.