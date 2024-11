Ligue 1: le PSG a besoin de la douceur angevine après la claque européenne

Le Paris SG, moribond en Ligue des champions après sa défaite contre l'Atlético Madrid mercredi, tentera de se refaire une santé dans une Ligue 1 qu'il domine avec le déplacement à Angers samedi (21h00) pour la 11e journée.

L'entraîneur Luis Enrique voulait oublier une "mauvaise journée" mercredi soir, il est apparu plus positif vendredi en conférence de presse, même si sa prudence et son humilité du jour révélaient en creux une certaine fébrilité.

"Des matches comme mercredi (2-1 malgré une domination écrasante, NDLR) j'en ai vécu d'autres dans ma carrière, pas beaucoup d'autres c'est vrai", a reconnu Luis Enrique. Le risque est réel de "tout voir négativement", a-t-il ajouté.

"Je me sens bien, plus il y a de difficultés, mieux c'est, ce sont mes gènes de compétiteur", a insisté le coach, rappelant qu'il jouit de la confiance de sa direction pour "un projet de moyen et long terme".

Il a constaté: "Il y a un blocage sur la finition, il ne faut pas le nier, c'est général chez tous les joueurs qui s'approchent de la surface, mais il faut dépasser ça par l'expérience, avec une mentalité collective".

La victoire étriquée face à Gérone en première journée (1-0) avait laissé place à trois déconvenues: deux défaites contre Arsenal (2-0) et l'Atlético (2-1), et un match nul contre le PSV Eindhoven (1-1).

Pour les réceptions au Parc des Princes, en particulier, le (football) champagne était frelaté.

"En Ligue des champions c'est un terrain marécageux avec des adversaires favoris pour la victoire finale" lors des prochains matches (Bayern Munich, Manchester City), a-t-il anticipé.

Les joueurs "affectés"

Au contraire, en championnat tout va bien. Après avoir dominé notamment l'OM au Vélodrome (3-0), et sans avoir perdu de match, le PSG trône en tête du classement (26 points) avec six unités d'avance sur ses poursuivants Marseille et Monaco.

Ainsi la sortie sur les vignobles d'Anjou pourrait faire du bien aux têtes de joueurs "affectés", des mots mêmes de Luis Enrique. Mais attention, le SCO, 15e du classement, reste tout de même sur deux victoires contre Saint-Etienne (4-2) et à Monaco (1-0).

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique lors du match de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, au Parc des Princes de Paris le 6 novembre 2024. AFP/Archives

"Je pense que c'est positif de pouvoir être de nouveau en compétition" trois jours après la déconvenue, a estimé Luis Enrique. "En Ligue 1 il n'y a pas cette pression ajoutée", donc "demain on doit commencer à montrer comment faire. On va faire tourner, gagner contre un adversaire très motivé qui joue à domicile et a eu de bons résultats" récemment.

Parmi les changements, Willian Pacho manquera le match, lui qui a été très utilisé depuis le début de la saison. Le PSG a annoncé qu'il avait eu l'autorisation de partir dès jeudi pour l'Equateur et sa sélection.

Le match de samedi "peut nous aider à nous renforcer pour les matches à venir", a conclu le technicien. Une déclaration qui prouve que les récents événements et les défis à venir en Ligue des champions focalisent toujours son attention.