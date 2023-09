Ligue 1: le PSG cale avant Newcastle, l'OM chute à Monaco

Le Paris SG a calé samedi contre Clermont (0-0) manquant d'efficacité devant le but à quatre jours du déplacement à Newcastle en Ligue des champions, tandis que Marseille a chuté contre Monaco (3-2), qui a pris provisoirement la tête de la Ligue 1.

L'OM, dirigé par son nouvel entraineur Gennaro Gattuso et menant deux fois au score, n'a pas réussi à tenir contre l'AS Monaco (3-2) qui a pris la tête de la L1, grâce à un doublé du jeune Maghnes Akliouche (8e, 52e) et un but de l'ancien Rémois Folarin Balogun. A l'issue d'un match un peu fou, les Marseillais n'ont pas relevé la tête, avec dix buts encaissés lors des trois derniers matches.

Face à la lanterne rouge Clermont, porté par son gardien Mory Diaw formé au PSG, les Parisiens ont été stoppés et leur attaque muselée, après leur carton plein dimanche contre l'OM (4-0), et malgré le retour de Kylian Mbappé, sorti sur blessure le week-end dernier.

Aligné aux côtés d'Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola, Mbappé a d'ailleurs semblé en dedans, notamment quand il a trouvé le poteau sur une offrande de Dembélé.

L'attaquant français du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe (au centre) lors du match nul 0-0 du PSG contre Clermont-Ferrand en Ligue 1, au stade Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand, France, le 30 septembre 2023 AFP

Malgré un jeu encourageant depuis le début de la saison, les chiffres sont en revanche plus inquiétants pour les Parisiens: avec 12 unités au compteur après 7 matches de Ligue 1, le PSG compte son total de points le plus faible sous l'ère QSI à ce stade de la saison.

Avec ce match nul, le PSG est monté à la deuxième place provisoire, manquant l'occasion de prendre la tête avant le match de Nice (3e, 12 points) contre Brest, surprenant leader avec 13 points, dimanche à 15h00.

Vendredi, Lens a été plus efficace et a poursuivi son redressement. Grâce à sa recrue Elye Wahi, les hommes de Franck Haise l'ont emporté contre Strasbourg (1-0), reprenant un peu de confiance avant la réception d'Arsenal mardi en Ligue des champions et de Lille dans le derby du Nord le week-end prochain.