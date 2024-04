Ligue 1: le PSG cale contre le Havre, juste avant Dortmund

Le Paris Saint-Germain a calé samedi contre Le Havre (3-3) après avoir égalisé en toute fin de match, retardant son titre de champion de France à quatre jours de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Dortmund.

La fête attendra un peu: une victoire les aurait sacrés champions samedi soir et les aurait lancés sereinement vers la première manche du dernier carré de C1 en Allemagne mercredi (21h00).

Mais les hommes de Luis Enrique se sont compliqués la tâche et n'ont pas fait le plein de confiance espéré même s'ils ont montré du caractère, avant la double confrontation européenne, mercredi et le 7 mai. Leur futur adversaire, Dortmund, a été lui sèchement battu plus tôt dans l'après-midi (4-1) par Leipzig.

Avec 70 points, ce nul contre le promu contraint les Parisiens à attendre le résultat de son dauphin Monaco qui affronte dimanche l'OL (19h00).

En cas de défaite des Monégasques, le PSG pourra fêter son 12e titre de champion de France dimanche soir, sinon il faudra attendre la 32e journée et le match contre Toulouse le 12 mai.

"Nous sommes champions, sans aucun doute. Plus de 29 buts de différence, nous sommes champions", a tout de même affirmé Luis Enrique après le match. "Il reste deux titres à aller chercher, la Ligue des champions et la Coupe de France. On va essayer d'aller les chercher", a-t-il ajouté, estimant que son équipe était prête pour Dortmund.

Le club de la capitale, qui restait sur une victoire facile à Lorient mercredi (4-1) et contre Lyon dimanche dernier (4-1), a arraché le match nul en toute fin de match grâce à Gonçalo Ramos (3-3, 90+5), qui a évité la première défaite parisienne en Ligue 1 depuis septembre

L'attaquant parisien Kylian Mbappé (d) à la lutte avec le défenseur du Havre Yoann Salmier, le 27 avril 2024 au Parc des Princes AFP

Les têtes parisiennes ont semblé déjà bien tournées vers Dortmund, manquant trop de concentration et les joueurs ont créé trop peu d'occasions.

Paris, qui a monopolisé le ballon sans se montrer trop dangereux, s'est fait surprendre par les Normands solides derrière et efficaces devant.

la défense parisienne a, elle, encore montré beaucoup de lacunes et a été transpercée trop facilement, notamment à cause de Lucas Berlado et Danilo, trop lents et passifs sur les deux premiers buts havrais.

Esseulé à gauche, Christopher Opéri n'a pas été gêné pour ajuster Kaylor Navas d'une frappe croisée (1-0, 19e), tandis que l'ex-Marseillais André Ayew s'est facilement débarrassé de Danilo avant d'enchaîner parfaitement (2-1, 38e).

Mbappé discret, Ramos décisif

Danilo est aussi responsable du troisième car il a provoqué le penalty, transformé par Abdoulaye Touré (3-1, 61e), à cause d'une faute non nécessaire sur Loïc Nego dans sa surface.

Le Havrais Abdoulaye Touré (d) marque sur penalty face au gardien du PSG Keylor Navas, le 27 avril 2024 au Parc des Princes AFP

Adeptes du turn-over en Ligue 1 surtout avec les matches décisifs qui se succèdent, Luis Enrique, en lice pour un triplé Championnat - Coupe - Ligue des champions, ne les alignera certainement pas mercredi, leur préférant Nuno Mendes et Lucas Hernandez, au repos samedi tout comme Donnarumma et Fabian Ruiz.

Les Parisiens avaient égalisé une première fois (1-1, 29e) à la suite d'une récupération de Warren Zaïre-Emery, auteur d'une passe décisive pour fêter sa prolongation à Paris jusqu'en 2029 vers Bradley Barcola, qui a marqué son 3e but en L1 cette saison.

Puis, ils ont réduit l'écart à la suite d'un beau travail de Gonçalo Ramos dans l'axe, qui a servi Achraf Hakimi (3-2, 78e).

Le Parisien Warren Zaïre-Emery taclé par le Havrais Christopher Opéri, le 27 avril 2024 au Parc des Princes AFP

L'avant-centre portugais, qui avait raté une balle d'égalisation quelques minutes plus tard devant le gardien Arthur Desmas, a arraché le match d'un coup de tête rageur et précis, faisant soulever le Parc.

Rentré à l'heure de jeu, Ramos très en forme en ce moment sans être titulaire dans les grands matches, a été ultra décisif, passeur puis buteur, véritable "supersub".

L'avant-centre a été plus en vue que Kylian Mbappé, entré à la mi-temps et très discret sur son côté gauche pour son avant-dernier match en Ligue 1 au Parc. Quant à Randal Kolo Muani, titularisé, l'international français est une nouvelle fois passé à travers du match.

Grâce à ce nul, les Havrais, qui avaient perdu huit de leurs dix derniers matches, ne sont plus barragistes et sont remontés provisoirement à la 15e place (31 points).