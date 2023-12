Ligue 1: le PSG et Mbappé terminent bien l'année

Le Paris Saint-Germain a bien terminé l'année civile en battant Metz (3-1) grâce à un doublé de Kylian Mbappé, et peut se tourner sereinement vers l'année prochaine, avec cinq points de son dauphin, l'OGC Nice, en tête du classement du championnat de France.

Pour ce dernier match de 2023, Luis Enrique, qui n'hésite pas à innover en permanence, a une nouvelle fois mis en place un système différent mercredi, avec une défense à trois mettant sur le banc Achraf Hakimi et Lucas Hernandez.

Devant, le technicien a persisté et a aligné pour la quatrième fois Kylian Mbappé en pointe, aux côtés de Randal Kolo Muani, encore peu en vue, et Bradley Barcola, qui ont interchangé de côté au cours du match.

Le récent replacement de la star parisienne et sa relation avec son entraîneur ont fait débat cette semaine, après que le Parisien est apparu fermé lors des deux derniers matches contre Dortmund (1-1) et contre Lille (1-1).

Alors qu'il avait déjà montré son mécontentement à propos de son poste de N.9 la saison dernière sous Christophe Galtier -- avec le fameux #pivotgang --, il semble de nouveau agacé.

Les Parisiens Kylian Mbappé et Vitinha se congratulent après avoir marqué contre Metz au Parc des Princes à Paris le 20 décembre 2023 AFP

Ce qui ne va pas manquer d'alimenter les rumeurs autour de lui, alors que le Bondynois, en fin de contrat en juin prochain, sera libre de signer où il veut dès janvier.

Vitinha, et de cinq

Mercredi le jour de ses 25 ans, il n'a pas toujours été souriant en première mi-temps mais a été plus expressif quand il a inscrit son 17e but en Ligue 1 cette saison. D'une frappe puissante dans la lucarne gauche de Alexandre Oukidja (60e).

Le Parisien est même allé saluer son entraîneur après avoir marqué son deuxième but du match (83e), profitant d'une mésentente entre la défense et le gardien messin.

Avec un effectif renouvelé -- 11 nouveaux joueurs -- et une nouvelle philosophie de jeu, cela été compliqué parfois pour les Parisiens lors de cette phase aller. Les joueurs devant avoir une faculté d'adaptation importante.

- Premières minutes d'Ethan Mbappé -

Le milieu Ethan Mbappé, petit frère de Kylian, fête avec ses coéquipiers sa première apparition sous les couleurs du PSG lors du match de L1 contre Metz le 20 décembre 2023 AFP

Tout a été donc bouleversé cet été et cela s'est encore vu mercredi, où les joueurs de Luis Enrique ont eu une énorme possession (80%) en première mi-temps mais totalement stérile face à des Messins bien en place.

Au retour des vestiaires, les Parisiens ont appliqué encore un nouveau système avec quatre attaquants, Lee venant compléter la ligne d'attaque.

Ils ont aussi haussé le rythme et ont ouvert le score très rapidement. Servi sur un centre du Sud-Coréen, Vitinha a inscrit son cinquième but en L1 cette saison (49e). Dix minutes plus tard, Kylian Mbappé a doublé la mise (60e), devant ses parents impassibles en tribune.

Avec beaucoup d'espaces laissés par Metz, Paris a continué de jouer très haut, et Metz a joué en contres plusieurs fois, avant de revenir au score (2-1, 72e) sur corner grâce à une tête du capitaine Matthieu Udol. Avant que Mbappé signe son doublé (83e).

Autre cadeau d'anniversaire pour le capitaine des Bleus: son petit frère Ethan Mbappé a joué ses premières minutes en professionnel sous les couleurs parisiennes. Avec en prime: des passes entre les deux frères, sous les yeux des parents.

Premier de Ligue 1 et qualifié en huitième de finale de Ligue des champions: les Parisiens ont rempli le contrat de la première partie de saison, dans les faits - et pas toujours dans la forme, tant ils se sont fait bousculer en C1 -.

Le temps de partir en vacances, un peu tranquilles, et de revenir le 3 janvier pour le Trophée des champions contre Toulouse.