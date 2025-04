Ligue 1: le PSG remanié domine Le Havre sans briller

Le PSG, remanié dans les grandes largeurs, s'est imposé sans briller samedi face au Havre (2-1) et se rapproche ainsi du record d'invincibilité sur une saison à quatre journées de la fin du championnat.

En face, les Normands enchaînent une deuxième défaite consécutive et gardent encore la place de barragistes, seulement trois points devant Saint-Etienne (17e) qui affronte Lyon dimanche soir.

Pour ce match de la 30e journée au Parc des princes, avec la tribune Auteuil partiellement fermée (sanction prise après des banderoles visant Adrien Rabiot et sa mère) et sous les yeux de l'émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, Luis Enrique a procédé à une large revue d'effectif après la double confrontation en quart de finale de Ligue des champions face à Aston Villa (3-1, 2-3) et la qualification dans le dernier carré.

Seuls deux titulaires du match à Birmingham ont débuté la rencontre samedi après-midi: Achraf Hakimi, sorti à l'heure de jeu, et Bradley Barcola.

Dans un système encore une fois hybride dans lequel les joueurs ont constamment permuté, les Parisiens ont joué tranquillement et sans briller malgré une large possession et domination.

Kimpembe acclamé

Le défenseur sénégalais du Havre Fode Ballo-Toure balle au pied lors de la défaite contre le Paris SG (2-1), le 19 avril 2025 au Parc des Princes AFP

Le peu d'automatisme pour ce onze inédit s'est vu: à noter la titularisation de Senny Mayulu au milieu, Warren Zaïre-Emery latéral gauche et Ibrahim Mbaye ailier droit, et l'entrée de Presnel Kimpembe en défense centrale, avec le brassard de capitaine et acclamé par le Parc des princes.

Le score aurait pu être plus lourd pour le HAC mais le gardien normand Mathieu Gorgelin s'est imposé plusieurs fois devant Mayulu (19e), Ramos (22e, 37e), Mbaye (25e), Doué (37e, 44e, 62e) et Barcola (45+1), les Parisiens manquant aussi d'efficacité.

Désiré Doué, élu meilleur joueur du mois de mars par l'UNFP, a ouvert le score en début de match, inscrivant son 6e but de la saison en Ligue 1 et son 13e avec le maillot du PSG. A l'origine de l'action, il l'a conclue après une série de dribbles pour effacer deux Havrais (8e).

Encore impressionnant samedi, l'ancien Rennais a été tout proche de délivrer une superbe passe décisive à Gonçalo Ramos (75e) qui n'a pas cadré sa reprise du pied gauche.

Le Portugais avait fait le break un quart d'heure avant, en poussant subtilement le ballon au fond des filets sur une action encore initiée par Désiré Doué (2-0, 50e). En étant peu titulaire et avec 7 buts, Ramos est le 3e buteur du club en Ligue 1 derrière Dembélé (21) et Barcola (13).

Mais Paris a la fâcheuse tendance d'encaisser des buts même dans des matches qu'ils ont dominés de bout en bout. Cela a été encore le cas face au Havre car Matvey Safonov a concédé un but sur un corner, battu sur sa gauche par la tête d'Issa Soumaré (2-1, 60e).

Le Russe, préféré à Donnarumma - laissé au repos après sa prestation remarquée mardi soir à Villa Park où il a sauvé plusieurs fois les siens - avait été vigilant en première période (31e).

Avec ce succès, Paris reste toujours invaincu en championnat avant son déplacement dès mardi (match décalé de la dernière journée) à Nantes - le tenant du dernier record d'invincibilité en L1.