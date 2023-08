Ligue 1: à Lens, Elye Wahi attendu comme le messie

Recrue la plus chère de l'histoire du Racing club de Lens, Elye Wahi est très attendu par les Sang et or dès samedi contre le Paris Saint-Germain (21h00) car il est le buteur qui doit résoudre les maux du club en attaque.

"Il va venir avec nous à Paris, et pas pour visiter la capitale." Cette phrase lâchée dans un sourire par Franck Haise, coutumier des bons mots, en dit long sur les attentes de l'entraîneur lensois concernant son nouveau joyau.

"Il y a beaucoup de choses que j'aime bien chez lui, avoue-t-il. C'est un attaquant complet, capable d'attaquer la profondeur, mais aussi d'être juste dans le jeu combiné, liste-t-il. C'est un finisseur avec des qualités athlétiques fortes. Et puis il y a une spontanéité, quelque chose d'instinctif qu'il a et que les grands attaquants ont aussi."

Très chaudement accueilli par le public du Stade Bollaert lors de sa présentation avant de la rencontre face à Rennes (1-1) dimanche dernier, Wahi doit surtout apporter de la verticalité à une équipe qui en manque cruellement depuis le début de la saison.

Le match nul contre les Bretons a une nouvelle fois démontré le besoin d'un pur numéro 9 - que Wahi portera dans son dos - pour exploiter les espaces, aux côtés de Florian Sotoca, toujours bon mais désormais davantage dans un registre de soutien.

"Il faut de la vitesse, attaquer la profondeur avec de la vitesse", martelait d'ailleurs Franck Haise après cette rencontre.

Ces qualités pourraient justement s'avérer très utiles dès samedi contre le PSG, adepte du jeu de possession depuis l'arrivée sur le banc de Luis Enrique, qui va probablement forcer Lens à procéder en contre-attaques.

Comme les supporters lensois, les nouveaux coéquipiers de Wahi l'ont accueilli avec enthousiasme, Adrien Thomasson le décrivant comme un "très bon joueur".

"Il est arrivé cette semaine avec beaucoup d'envie, glisse Jonathan Gradit. Il s'intègre facilement parce qu'il vient vers nous."

Wahi et Lens "continuent à grandir ensemble"

Elye Wahi le 20 août 2023 à Lens AFP

Après des semaines à chercher le remplaçant de son ancien artificier Loïs Openda, parti à l'intersaison à Leipzig, et à multiplier les pistes finalement abandonnées - Levi Garcia (AEK Athènes), Chuba Akpom (Middlesbrough), Hugo Ekitike (Paris SG) - le club artésien l'a enfin trouvé.

Pour attirer dans le Bassin minier l'international Espoirs de vingt ans, Lens a consenti à dépenser une somme encore jamais atteinte: trente millions d'euros et cinq de bonus, selon une source proche du club.

Le prix nécessaire pour doubler plusieurs clubs anglais, également sur les rangs pour Wahi, joueur à fort potentiel qui sort d'une saison à 19 buts avec Montpellier.

L'arrivée du natif de Courcouronnes (Essonne) à Lens a tout d'un mariage de raison, selon Haise, qui affirme que c'est "le projet, la croissance du club et la sienne" qui l'ont convaincu.

"Ça pouvait +matcher+ (correspondre, ndlr), les deux continuent à grandir ensemble, souffle-t-il. Il faut bien se sentir, je pense que le contact est bien passé."

Elye Wahi le 7 mai 2023 à Lyon AFP

Nul doute que Wahi étrennera ses nouvelles couleurs samedi soir au Parc des Princes, mais Franck Haise n'a pas révélé s'il le lancerait dès le début de la rencontre, mettant en avant sa "préparation écourtée avec l'Euro Espoirs et puis parce qu'il était en instance de départ".

"Est-ce qu'il est capable de commencer un match, ou plutôt capable de le finir..., hésite le meilleur entraîneur de la saison dernière. C'est moi qui vais décider, mais j'ai quelques éléments de réponse."