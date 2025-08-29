Ligue 1: Lens fait plier Brest (3-1), longtemps réduit à dix

Le
29 Aoû. 2025 à 20h56 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Rémi BOUVERESSE
© 2025 AFP
L'attaquant de Lens Florian Thauvin (de face) après son pénalty transformé contre Brest le 29 août 2025 à Lens

AFP
FRANCOIS NASCIMBENI
Partager 3 minutes de lecture

Bien aidé par le carton rouge et le pénalty causés par le gardien Radoslaw Majecki peu avant l'heure de jeu, Lens a renversé Brest (3-1) au Stade Bollaert vendredi soir en ouverture de la troisième journée de Ligue 1.

Les Sang et Or enchaînent un deuxième succès après celui, plein de réalisme, au Havre (2-1) le week-end dernier, et grimpent provisoirement au troisième rang, avec six points. À l'inverse, les Brestois n'ont toujours pas gagné cette saison, et pointent à la quatorzième place (un point).

Le tournant de cette rencontre a été la sortie en retard de Majecki au devant de l'attaquant lensois Rayan Fofana, qui lui a valu un carton rouge (55e) et un pénalty transformé par Florian Thauvin (60e).

Arrivé cet été dans l'Artois, le champion du monde (2018) a ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs et relancé un match qui semblait, comme trop souvent, échapper aux Lensois malgré une forte domination.

le gardien de Brest Radoslaw Majecki (droite) exclu contre Lens en Ligue 1 le 29 août 2025 à Lens

AFP
FRANCOIS NASCIMBENI

Car jusque-là, les joueurs d'Éric Roy, orphelins de Pierre Lees-Melou, avaient su se montrer opportun en ouvrant le score au bout d'une de leurs rares incursions dans le camp lensois, par Mama Baldé (24e), en profitant d'une approximation de Jonathan Gradit.

Dans la foulée, Robin Risser a dû s'interposer pour éviter le deuxième but devant Kamory Doumbia.

Guilavogui, l'invité surprise

Les joueurs de Pierre Sage étaient donc menés à l'entracte, malgré plusieurs occasions nettes par Malang Sarr (5e), Rayan Fofana (23e, 28e), Adrien Thomasson (28e) et Wesley Saïd. Une pièce de théâtre bien connue du Stade Bollaert, habitué à l'inefficacité de ses joueurs la saison dernière sous les ordres de Will Still.

Les statistiques à la mi-temps témoignaient de la maîtrise du club artésien: 62% de possession, onze tirs à cinq.

Mais le Racing a mis derrière lui cette malédiction en seconde période, bien aidé par Majecki. Après plusieurs tentatives infructueuses (62e, 63e) du jeune Fofana (19 ans), généreux et intéressant dans le duel mais trop imprécis, c'est son remplaçant Morgan Guilavogui, qui a délivré Bollaert (78e).

À la retombée d'un cafouillage dans la surface bretonne, celui que Pierre Sage avait annoncé sur le départ deux jours plus tôt était là au bon endroit au bon moment.

"Il a bien fait de rester, a souri l'entraîneur du Racing après le match. Il était vraiment en instance de départ, le club anglais avait bien avancé avec lui, et il y a dû avoir un problème de dernière minute, qui a fait que le transfert a capoté. Je lui ai demandé s'il était prêt à jouer une partie du match, il m'a répondu que oui et on a vu qu'il était prêt."

En fin de match, le capitaine Adrien Thomasson a alourdi le score après un centre de Saud Abdulhamid (90e+2). Pour une fois, Bollaert a pu goûter au plaisir de célébrer des buts.

Sport
FRANCE

