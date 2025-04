Ligue 1: Lille en quête de fraîcheur physique et mentale

Deuxième club français à avoir le plus joué cette saison, le Losc a adapté ses séances d'entraînement, à la recherche de fraîcheur physique et mentale avant son déplacement crucial pour l'Europe à Lyon samedi (21h05) lors de la 28e journée de Ligue 1.

Il n'y a guère que Paris, avec sa finale de Coupe de France, le Trophée des champions et son parcours européen, qui devance Lille au nombre de rencontres disputées: 45, une de plus que le club nordiste.

Lyon, à titre de comparaison, a joué cinq matches de moins que son adversaire du week-end, qui a dû passer par le troisième tour de qualification puis les barrages d'accession à la Ligue des champions, avant de poursuivre son parcours vers un huitième de finale inespéré.

Mais cette belle aventure a un coût: la fatigue des corps et des esprits, pour des joueurs dont certains sont aussi appelés par leur sélection lors des trêves internationales.

Les Dogues ont semblé manquer de jus ces dernières semaines, contre Dortmund (défaite 2-1), Nantes (défaite 1-0) et même lors de la seconde période face à Lens (victoire 1-0), après une première jouée avec beaucoup d'intensité.

L'entraîneur de Lille Bruno Genesio, lors d'un entraînement, le 11 mars 2025 à Camphin-en-Pévèle (Nord) AFP

"Globalement, on est dans les mêmes standards, rétorque Bruno Genesio. On ne peut pas dire qu'il y a une baisse de régime, mais je parle beaucoup d'aspect mental dans mes analyses aussi, et on ne peut pas occulter le nombre de matches, tout ce qu'on a vécu de bien et de moins bien depuis le mois d'août, on ne peut pas occulter non plus que l'adversaire (Lens, NDLR) en deuxième période a été meilleur."

Zhegrova de retour dans le groupe?

L'entraîneur a tout de même modifié ses séances: "Cette semaine, on a adapté nos entraînements à ce que je vois, parce que c'est important de se fier à la fois à des éléments factuels et objectifs comme les données athlétiques qui ne montrent rien d'anormal dans nos prestations, mais aussi à ce qu'on ressent, explique-t-il. Aujourd'hui (jeudi, NDLR), c'était une séance beaucoup plus légère que ce qu'on fait habituellement avec des joueurs beaucoup plus ménagés que d'autres."

Tout au long de la saison, le Lyonnais de 58 ans a dû s'adapter au gré des blessures et autres suspensions, se reposant souvent sur les mêmes joueurs: les défenseurs Thomas Meunier, Bafodé Diakité et Alexsandro ont énormément joué, tout comme le capitaine Benjamin André et le buteur Jonathan David, par manque de solutions alternatives.

"Je pense que la fraîcheur mentale va être déterminante dans cette fin de saison et on essaie de bien observer nos joueurs, ajoute l'entraîneur. Il faut garder du volume et de l'intensité à l'entraînement mais aussi savoir adapter certaines séances."

L'attaquant du Losc Edon Zhegrova, ici à l'échauffement avant d'affronter Bologne en Ligue des champions, le 27 novembre 2024 AFP

Le retour des attaquants Matias Fernandez-Pardo, acté, et Edon Zhegrova, attendu, pourrait faire beaucoup de bien au Losc, cinquième avec 47 points, autant que Nice (quatrième) et deux de moins que Marseille (troisième). Le Kosovar, qui n'a plus joué depuis le 14 décembre, postule à une place dans le groupe pour cette rencontre face à Lyon, septième (45 pts).

Jusqu'au bout, la course pour la Ligue des champions promet d'être serrée, avec cette saison six prétendants pour trois places, de Monaco (deuxième, 50 pts) à Lyon en passant par Strasbourg (sixième, 46 pts).

La clé pour les Lillois sera "la gestion des émotions et le sang-froid", prédit Genesio. La disposition mentale et physique des joueurs aussi.