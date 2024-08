Ligue 1: Lille s'inquiète pour Angel Gomes après son succès à Reims

Le milieu de Lille Angel Gomes a été victime d'un terrible choc à la tête après un contact avec un joueur rémois et a été transporté à l'hôpital, un grave incident qui a éclipsé le succès du Losc (2-0), samedi lors de la 1re journée de Ligue 1.

L'Anglais de 23 ans s'est effondré sur la pelouse à la 11e minute après avoir violemment heurté de la tête le milieu rémois Amadou Koné, exclu peu après par l'arbitre pour cet excès d'engagement. Très vite entouré par les joueurs des deux équipes, Gomes a été soigné sur le terrain durant plus de 25 minutes avant d'être évacué par les pompiers sous les acclamations du stade Auguste-Delaune.

D'abord glacés, les spectateurs de l'enceinte champenoise n'ont d'ailleurs jamais cessé de scander le nom de Gomes durant la longue intervention des secouristes.

Le club lillois a rapidement communiqué sur l'état de santé de celui qui a été formé à Manchester United avant d'arriver en 2021 dans le Nord après avoir été d'abord prêté à Boavista.

"Nous pouvons confirmer qu'Angel Gomes a repris conscience et a été transféré à l’hôpital", a indiqué le Losc sur son compte X.

Lors de la conférence d'après-match, l'entraîneur de Lille Bruno Genesio a déclaré que "les dernières nouvelles (étaient) plutôt rassurantes". "Mais mieux vaut être prudent. Angel a demandé s’il allait jouer samedi, c’est bon signe s’il a de l’humour", a-t-il dit, avouant avoir eu "très, très peur". À propos du geste d'Amadou Koné, il a parlé d'"agression".

Bafode Diakité brandit le maillot d'Angel Gomes à Reims le 17 août 2024 AFP

La rencontre a repris après 34 minutes d'interruption. Malgré cet accident et l'inquiétude palpable sur le visage des joueurs et des encadrements, les Lillois ne se sont pas désunis et ont réussi à ouvrir le score, en supériorité numérique, grâce à une reprise de Bafodé Diakité (45e+30), qui a tout de suite dédié son but à Angel Gomes en brandissant devant les caméras le maillot du N.8 du Losc.

L'attaquant canadien Jonathan David a enfoncé le clou dans les arrêts de jeu (45e+3).

Cette victoire confirme les bonnes dispositions de Lille en ce début de saison avec une défense à trois qui fonctionne et Rémy Cabella en plaque tournante du secteur offensif. Les troupes du nouvel entraîneur Bruno Genesio ont ainsi fait preuve de solidité avant de retrouver le Slavia Prague mardi en barrages aller de la Ligue des champions (match retour le 28 août) après avoir éliminé le Fenerbahçe de José Mourinho.