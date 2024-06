Ligue 1: l'OM confirme l'arrivée de De Zerbi comme entraîneur

L'Olympique de Marseille a officialisé samedi soir l'arrivée pour trois saisons de l'entraîneur italien Roberto De Zerbi, qui a promis "d’aider le club à retrouver le rang que Marseille mérite".

"J’éprouvais un désir très fort de rejoindre ce club. L'histoire et le prestige qui entourent l'OM, la passion et la ferveur de ses supporters, le sérieux et l’enthousiasme que m’ont témoigné" les dirigeants, a énuméré De Zerbi dans un communiqué.

"J’ai hâte de m'asseoir sur le banc de l’Orange Vélodrome, cette fois-ci en tant qu’entraîneur de l'OM, et d’aider le club à retrouver le rang que Marseille mérite", a-t-il ajouté.

Pour le propriétaire américain de l'OM, Frank McCourt "son arrivée marque le début d’un nouveau chapitre ambitieux et constitue un élément essentiel de notre stratégie pour les futurs succès" du club.

De Zerbi est "un entraîneur talentueux et renommé au niveau européen", a salué de son côté le président Pablo Longoria pour qui cette arrivée signe le début d'un "nouveau cycle sportif".

Malgré une saison finie à une triste huitième place et marquée par de multiples changements d'entraîneurs, Pablo Longoria et son équipe ont réussi un joli coup en attirant ce coach très côté sur le marché.

A la fin de la saison dernière, l'OM avait dit merci à Jean-Louis Gasset, venu sauver les meubles au bout d'un exercice lors duquel tout est allé de travers, et s'était mis en quête d'un nouvel entraîneur, qui accepterait de diriger un club privé de Coupe d'Europe pour la première fois depuis la saison 2019/20.

Le natif de Brescia, passé notamment par Sassuolo et le Shakhtar Donetsk, s'imaginait d'ailleurs plutôt au Bayern Munich, à Liverpool ou à Manchester United.

Mais les plus beaux bancs européens ont trouvé preneur et l'option OM est restée vivace, grâce aussi au passage de Brighton à Marseille l'automne dernier pour un match de Ligue Europa. De Zerbi avait adoré l'ambiance du Vélodrome.

L'arrivée d'un entraîneur de cette envergure est aussi un plus pour le mercato et certains joueurs marseillais qui pensaient partir pourraient y réfléchir à deux fois.