Ligue 1: l'OM gagne laborieusement le match d'après

Une semaine après son naufrage à Auxerre et le coup de sang qui a coûté 15 matches de suspension à son président Pablo Longoria, l'OM s'est remis en marche avant en battant péniblement Nantes 2-0 dimanche au Stade Vélodrome.

L'OM n'a pas été brillant dimanche, loin de là, mais il a retrouvé la victoire et les trois points dont il avait besoin pour rester un très solide candidat à la Ligue des champions.

A dix journées du terme, Marseille reprend en effet ses trois points d'avance sur Nice et ses six longueurs sur Monaco, qui ont tous les deux gagné ce week-end. Et il a désormais huit longueurs de marge sur le cinquième, Lille, balayé par le Paris SG.

Mais surtout, le succès de dimanche va permettre à tout l'environnement marseillais de laisser un peu derrière lui le match d'Auxerre, la défaite (3-0) et la terrible et néfaste colère de Longoria.

En cas de nouveau succès dimanche prochain contre Lens, toujours à domicile, la folle soirée de l'Abbé-Deschamps pourrait même être classée parmi les accidents de parcours, certes trop bruyants mais presque oubliés.

Arbitrage serein

Vendredi, Roberto De Zerbi avait assuré qu'il ne parlerait plus d'arbitrage tant qu'il resterait à l'OM et la promesse a été facile à tenir dimanche, après la performance sereine de Stéphanie Frappart, sans histoire en dehors de quelques coups de sifflet discutés qui sont l'ordinaire du football.

Mais pour le reste, l'OM n'a donc pas été exceptionnel et Nantes a résisté près de trois quarts d'heure, sans souffrir particulièrement.

De Zerbi et ses hommes s'attendaient sans doute à devoir déplacer le bus positionné par Antoine Kombouaré devant le but d'Anthony Lopes, mais les Nantais ont tout de même essayé d'aller chercher un peu plus que le point qu'ils avaient en arrivant.

Ils l'ont fait notamment via le rapide Moses Simon et le pénible Matthis Abline et c'est même eux qui ont eu la meilleure occasion de la première période avec une frappe de Johann Lepenant, bien sortie par Geronimo Rulli (17e).

Mason Greenwood, l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille, évite le tacle du défenseur du FC Nantes Nicolas Pallois en Ligue 1 le 2 mai 2025 à Marseille AFP

Côté marseillais, les 45 premières minutes ont été vraiment pauvres, ce qui est assez récurrent ces dernières semaines, et marquées seulement par un but d'Adrien Rabiot annulé après une vérification par la VAR où a été détecté un léger hors-jeu d'Amine Gouiri (11e).

Trois suspendus

Pour le reste, il y a eu des contrôles incertains, des glissades, des relances à la main de Rulli directement sur un jaune, un tempo trop lent et quelques sifflets à la pause pour sanctionner cet ensemble faiblard.

Après la pause, le jeune Louis Leroux a encore été dangereux (63e), mais Marseille a été un peu meilleur, sans être jamais étincelant. Mason Greenwood a cadré la première frappe des locaux à la 57e minute avant deux tentatives de Gouiri, l'une trop molle (64e) et l'autre trop imprécise (69e), comme un résumé de la soirée olympienne.

Mais près avoir tout fait de travers, l'OM a soudain réussi une action juste de bout en bout, avec le service impeccable de Greenwood pour Valentin Rongier, qui a ralenti intelligemment le tempo avant de servir Gouiri (1-0, 73e), dont les débuts marseillais sont décidément un succès avec déjà trois buts et trois passes décisives.

Quatre minutes plus tard, Marseille a plié le match par Greenwood, buteur heureux après deux contres favorables (2-0, 77e).

L'OM a donc rebondi après être tombé très bas à Auxerre. Dans une semaine contre Lens, Longoria, son directeur du football Medhi Benatia et son conseiller Fabrizio Ravanelli seront tous suspendus, symptôme des emportements marseillais contre l'arbitrage. Mais sur le terrain, il est possible que cela passe assez inaperçu.