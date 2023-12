Ligue 1: L'OM tremble mais grignote encore

Malgré une deuxième période de grande souffrance, l'OM a battu Clermont 2-1 dimanche au Stade Vélodrome, ce qui lui permet de réussir une excellente opération sur la route du retour vers les sommets et de rester placé dans la course à la qualification européenne.

Face à la lanterne rouge Clermont, et même si Gennaro Gattuso avait reconnu samedi "un peu de peur", le ratage était interdit pour l'OM, qui avait l'occasion de profiter des défaites de Monaco et Nice, des rivaux directs, ainsi que du match à venir de Lille contre le Paris SG.

Auteurs d'une première période à peu près parfaite, les Marseillais ont vraiment tremblé après la pause, comme trop souvent cette saison, mais ils ont tenu et ont donc profité du week-end pour remonter à la 6e place, à quatre points seulement du podium.

Désormais portés par une série de quatre victoires d'affilée en championnat, ils iront mercredi à Montpellier avec l'ambition de ramener un nouveau bon résultat qui les laisserait pleinement en course pour la qualification en Ligue des Champions. Compte-tenu de la quantité de turbulences traversées depuis le mois d'août, ce serait une belle conclusion à l'année 2023.

En attendant ce déplacement à la Mosson, l'OM a donc construit son succès de dimanche sur une excellente première période, qui a d'abord balayé les doutes nés de la défaite de jeudi à Brighton (1-0) et a semblé confirmer que le 3-5-2 instauré par Gattuso il y a deux semaines était probablement le bon schéma.

Avec des occasions signées Pierre-Emerick Aubameyang (18e, 23e), ou Amine Harit, Marseille a d'abord poussé mais péché par manque de justesse.

terrible deuxième période

L'entraîneur de l'OM Gennaro Gattuso, pendant la rencontre opposant Marseille à Clermont dimanche, pour la 16e journée de Ligue 1 AFP

Mais sous les yeux de Dimitri Payet et Lucho Gonzalez, Aubameyang a ensuite montré que la qualité de passe n'était pas qu'en tribune présidentielle: servi par Jordan Veretout, il a réussi une magnifique passe décisive en une touche pour Amir Murillo, de nouveau buteur après l'avoir déjà été contre Lyon (1-0, 26e).

Certes superbe, l'action marseillaise devait aussi beaucoup à la naïveté terrible de la défense clermontoise, qui a regardé sans réagir le Panaméen aller au bout d'un appel de balle que tout le stade avait repéré.

Juste avant la pause, la domination totale des Marseillais s'est ensuite logiquement concrétisée par un deuxième but signé Harit, après une frappe d'Iliman Ndiaye repoussée par Mory Diaw (2-0, 42e).

Mais l'OM n'arrive décidément pas cette saison à se montrer constant sur la durée ni à se faciliter la vie et il a incroyablement souffert lors d'une deuxième période aux airs de négatif de la première.

D’abord, Clermont s'est posé un peu plus haut sur le terrain et s'est enhardi petit à petit, avec quelques frappes sans grand danger. Mais à la 58e minute, les Auvergnats ont fait plier l'OM via une tête de Jim Allevinah sur corner (2-1, 58e), pour le premier but encaissé par Marseille en L1 au Vélodrome depuis le 12 août.

Derrière, les hommes de Gattuso ont donc tremblé et n'ont pas été vraiment dangereux, les changements de l'Italien n'apportant rien de très positif. Mais ils sont restés suffisamment solides pour garder leur précieux but d'avance.

Celui-ci leur offre la chance d'aller chercher à Montpellier, avant le mercato et la Coupe d'Afrique des Nations, un billet pour des vacances sereines, avec la perspective d'attaquer la deuxième partie de saison en embuscade et non pas totalement largués comme on a pu le craindre en septembre, au plus fort de la crise.