Ligue 1: l'OM veut croire au titre avant de recevoir Saint-Etienne

Les Marseillais Adrien Rabiot (d) et Amine Gouiri lors de la victoire de l'OM à Angers (2-0), le 9 février 2025 au stade Raymond-Kopa

L'Olympique de Marseille, qui assure toujours croire au titre de champion malgré 10 points de débours sur le PSG, reçoit Saint-Étienne samedi (17H00) pour amorcer une série de trois matches sur quatre à domicile avant d'aller défier le leader au Parc des princes.

L'OM n'a pas abdiqué. Si l'objectif de Robert De Zerbi "est d'avoir 9 points d'avance sur le troisième à la fin du match" comptant pour la 22e journée de Ligue 1, la maison phocéenne rêve encore.

Le but principal reste le podium et une qualification directe pour la Ligue des champions. "Mais il faut avoir cette ambition de regarder aussi devant nous", a dit l'entraîneur italien après la victoire à Angers (2-0). "Pas pour tout de suite, peut-être. Mais Rabiot, Bennacer, Höjbjerg, Rulli, Balerdi... Ce sont des joueurs qui, comme nous, ne sont pas là pour arriver deuxièmes".

Paris, qu'aucun club français n'a battu cette saison, ni en Ligue 1, ni en Coupe de France, ni en Ligue des champions, semble trop fort. Mais l'OM, qui n'a plus que le championnat à jouer, table sur un calendrier un peu favorable.

Après les Verts, il ira à Auxerre fort de ses neuf victoires en onze déplacements, et recevra successivement Nantes puis Lens avant le "Clasico" du 16 mars au Parc.

"Paris est une grande équipe, mais on est là pour construire quelque chose de nouveau et ce sera plus savoureux de gagner", assure la nouvelle recrue Ismaël Bennacer, convaincant pour son premier match, à Angers.

"Je suis là pour des objectifs clairs, ce n'est pas pour être deuxième ou troisième", a ajouté l'ex-Milanais lors de sa présentation.

Le Marseillais Ismael Bennacer lors de la victoire de l'OM à Angers (2-0), le 9 février 2025 au stade Raymond-Kopa AFP/Archives

Avec l'autre recrue algérienne, Amine Gouiri, auteur lui de trois passes décisives pour ses deux premiers matches, l'OM est favori pour dominer Saint-Étienne, actuel 16e, qu'il a déjà battu deux fois cette saison à Geoffroy-Guichard, en L1 le 8 décembre (2-0) et en Coupe deux semaines plus tard (4-0).

Rabiot en forme

"Il ne faut pas penser aux deux matches de décembre", prévient De Zerbi, qui pourrait aligner pour la première fois l'Italo-Brésilien Luiz Felipe Ramos, arrivé début janvier.

"Je ne sais pas encore s'il va jouer demain ou à Auxerre. Son arrivée a été sous-estimée, il a une mentalité de leader", assure le technicien italien.

L'OM compte sur ses hommes en forme comme Adrien Rabiot. Il avait justement marqué son premier but olympien contre les Verts le 8 décembre et le "Duc" a encore frappé en Anjou.

Aligné dans une position offensive par De Zerbi depuis quelques semaines, Rabiot est un des leaders de l'OM, qui jouera encore à guichets fermés.

Les supporters espèrent voir leur équipe dominer encore un vieux rival historique, quinze jours après les frissons d'un succès contre Lyon (3-2).

Et l'ASSE, qui ne se présente pas en forme avec seulement deux points pris en cinq matches, pourrait jouer sans arrière-droit de métier. Dennis Appiah est blessé et Yvann Maçon incertain.

Le milieu stéphanois Florian Tardieu (g) lors de la défaite de Saint-Etienne face à Rennes (2-0), le 8 février 2025 au stade Geoffroy-Guichard AFP/Archives

Arrivée blessée, la recrue hivernale Maxime Bernauer, défenseur qui jouait au Dinamo Zagreb, devrait pour la première fois figurer dans le groupe.

"Saint-Étienne va se battre", prévient Pierre-Emile Höjbjerg. "A nous de montrer notre meilleur visage. Une équipe qui a du succès sur la longueur, elle les obtient non pas à 11, mais à 15, 16, 18, 24. Les remplaçants ont aussi un rôle important."

A propose des ambitions de l'OM, le Danois sait qu'"à Marseille, il n'y a pas beaucoup de patience ni de temps. C'est pourquoi il faut un groupe dans lequel chacun prend ses responsabilités". Et a de l'ambition, même avec 10 points de retard.