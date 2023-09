Ligue 1: Lyon doit se ressaisir, Monaco veut confirmer

Lyon au bord de la crise après un début de saison catastrophique reçoit le redoutable Paris SG ce week-end lors de la 4e journée de Ligue 1, où le leader Monaco veut garder son élan contre Lens.

Le match: Lyon-PSG, mettre la machine en route

Si le PSG a démarré mollement sa saison, Lyon est déjà en danger, parasité par le conflit entre l'ancien président, Jean-Michel Aulas, et le nouveau, John Textor. Le dirigeant américain a également recadré son entraîneur Laurent Blanc, lui demandant de moins préparer sa défense dans les médias et plus son équipe.

L'attaquant du PSG Kylian Mbappé contre Lens le 26 août 2023 au Parc des Princes AFP/Archives

Paris vient de s'offrir sur sa pelouse sa première victoire face à Lens - après deux matchs nuls -, notamment grâce à un doublé de la star parisienne Kylian Mbappé pour sa première titularisation. La saison semble enfin lancée pour les hommes de Luis Enrique, actuellement huitièmes, mais qui comptent bien profiter de ce match face à Lyon pour grappiller des places au classement et rattraper leur retard de deux points sur l'OM et Monaco, co-leaders du championnat.

L'OL doit donc se relancer contre l'ogre parisien, dans un match au Groupama Stadium surveillé par les autorités - la préfecture du Rhône a notamment annoncé l'interdiction du transport et de l'utilisation de pétards et d'engins pyrotechniques, tout comme la détention de boissons alcoolisées à l'intérieur et aux abords du stade.

Le joueur: Takumi Minamino

Après la déception, l'éclosion ? Recruté à l'été 2022 en provenance de Liverpool pour 15 millions d'euros, l'attaquant Takumi Minamino a totalement raté sa première année sous les couleurs monégasques, totalisant seulement un but et trois passes décisives en 18 matchs de Ligue 1.

L'attaquant japonais de Monaco Takumi Minamino lors d'un match à Nantes, le 25 août 2023 AFP/Archives

Mais depuis le début de saison, l'international japonais (47 sélections, 17 buts) semble enfin prendre son envol. Grand artisan du début de saison réussi de Monaco, deux victoires et un nul, le joueur de 28 ans enchaîne les bonnes performances, en ayant déjà inscrit trois buts, dont deux de la tête, et délivré deux passes décisives.

Minamino, formé au Cerezo Osaka et couvé au Red Bull Salzbourg, tentera à nouveau d'éblouir ses supporters au stade Louis-II face à Lens (15e).

Le chiffre: 0

L'attaquant de Clermont Grejohn Kyei (c) contre Metz, le 27 août 2023 à Clermont-Ferrand AFP/Archives

Pascal Gastien, l'entraîneur de Clermont, seule équipe à zéro point, s'est dit "inquiet" après la défaite contre le promu Metz (1-0), et il a des raisons de l'être: les Clermontois pointent à la dernière place du classement après trois défaites d'affilée, dont deux à domicile. Pire, le club auvergnat n'a plus marqué depuis la première journée (défaite 4-2 face à Monaco).

Le Clermont Foot, qui a été promu en Ligue 1 en 2021, avait pourtant réalisé une saison très honorable l'an passé, récompensée d'une 8e place. En déplacement à Toulouse (11e), les hommes de Gastien vont devoir à tout prix remonter la pente et éviter une quatrième défaite de suite pour reprendre confiance.

Le programme de la 4e journée:

Vendredi 1er septembre

(21h00) Nantes - Marseille

Samedi 2 septembre

(17h00) Brest - Rennes

(21h00) Monaco - Lens

Dimanche 3 septembre

(13h00) Toulouse - Clermont

(15h00) Metz - Reims

Lille - Montpellier

Le Havre - Lorient

(17h05) Nice - Strasbourg

(20h45) Lyon - Paris SG

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Monaco 7 3 2 1 0 10 5 5

2. Marseille 7 3 2 1 0 6 3 3

3. Reims 6 3 2 0 1 6 3 3

4. Brest 6 3 2 0 1 5 5 0

5. Strasbourg 6 3 2 0 1 4 4 0

6. Rennes 5 3 1 2 0 8 4 4

7. Lorient 5 3 1 2 0 5 2 3

8. Paris SG 5 3 1 2 0 4 2 2

9. Montpellier 4 3 1 1 1 7 6 1

10. Lille 4 3 1 1 1 4 5 -1

11. Toulouse 4 3 1 1 1 3 4 -1

12. Metz 4 3 1 1 1 4 7 -3

13. Nice 3 3 0 3 0 2 2 0

14. Le Havre 2 3 0 2 1 5 6 -1

15. Lens 1 3 0 1 2 4 7 -3

16. Nantes 1 3 0 1 2 4 7 -3

17. Lyon 1 3 0 1 2 2 6 -4

18. Clermont 0 3 0 0 3 2 7 -5

NDLR: Les trois premiers sont directement qualifiés pour la Ligue des champions. Le quatrième est qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Le 5e est qualifié pour la Ligue Europa. Le 6e est qualifié pour les barrages de la Ligue Conférence. Les deux derniers sont relégués en Ligue 2 et le 16e dispute un barrage.