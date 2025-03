Ligue 1: Lyon fait tomber Nice, Strasbourg se rapproche de l'Europe

L'Olympique lyonnais a conclu une belle semaine en allant battre Nice (2-0) après son succès en Ligue Europa, dimanche en clôture d'une 25e journée qui a vu Strasbourg se rapprocher des places européennes en s'imposant à Nantes (1-0) et Brest se relancer face à Angers (2-0).

Sous la pluie à Nice et à peine rentrés sur le terrain, les deux entrants Rayan Cherki et Ernest Nuamah ont offert un succès important à l'OL, toujours dans la course pour l'Europe.

Thiago Almada -- contre qui le président de l'OGC Nice a déposé une réserve -- a été passeur sur les deux buts lyonnais.

Déjà infranchissable cette semaine en Ligue Europa à Bucarest où Lyon a pris une option pour les quarts de finale, le gardien Lucas Perry a été une nouvelle fois impressionnant dans ses sorties contre l'OGC Nice.

Les Niçois n'ont pas profité de la défaite de l'OM et restent troisièmes.

L'image de la rencontre était la présence des deux entraîneurs, Paulo Fonseca et Franck Haise dans la tribune de presse, tous deux suspendus et interdits de banc de touche.

De son côté, Strasbourg a réalisé une très bonne opération après sa victoire à Nantes (1-0), et se trouve désormais tout proche des places qualificatives pour l'Europe, à deux points de l'OL, désormais sixième.

Ce parcours de Strasbourg est dû en grande partie à une solide défense car le Racing n'a pas encaissé un but lors des ses cinq derniers matches, un record dans son histoire.

Romain Faivre marque pour Brest contre Angers en Ligue 1 le 9 mars 2025 à Brest AFP

Plus tôt dimanche, Brest s'est relancé face à Angers (2-0) après un mois sans succès, soit six matches toutes compétitions confondues, notamment avec une élimination en barrages de Ligue des champions et en quart de finale de Coupe de France.

Déjà privés de Mama Baldé, de Romain Del Castillo et d'Ibrahim Salah, les Bretons -- qui pointent à la 9e place (36 pts) -- vont devoir aussi faire sans Abdallah Sima, sorti sur blessure après avoir été buteur (19e).

La crise à Reims

A la 13e place, les Angevins voient la zone rouge se rapprocher avec un calendrier difficile qui arrive (Monaco, Rennes, PSG)).

Dans le bas du classement, juste au-dessus de la place de barragiste, Reims (15e, 22 pts)) s'est rapproché considérablement de la zone rouge après sa défaite 2-0 contre Auxerre (11e) et puisque Le Havre (16e, 21 pts) et Saint-Etienne (17e, 20 pts) ont fait match nul (1-1) dans l'après-midi.

L'attaquant ivoirien de Strasbourg Félix Lemaréchal au milieu des féfenseurs de Nantes en Ligue 1 le 9 mars 2025 à Nantes AFP

C'est la crise à tous les niveaux à Reims, malgré sa place de demi-finaliste en Coupe de France. Depuis son arrivée, l'entraîneur Samba Diawara a connu cinq défaites en cinq matches, et sans marquer un but en championnat.

Mécontents des mauvais résultats de leur équipe, les supporters ont cessé de l'encourager, avant de supporter les Bourguignons puis de quitter le stade.