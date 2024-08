Ligue 1: à Lyon, le "Roi Georges" Mikautadze à la conquête de nouveaux horizons

Fer de lance du FC Metz et de la Géorgie à l'Euro, l'attaquant Georges Mikautadze part à la conquête de nouveaux horizons avec Lyon où il va épauler Alexandre Lacazette avant, à terme, de lui succéder.

Acquis pour 18,5 millions d'euros, l'international géorgien qui a signé pour quatre saisons est la tête de gondole du recrutement de l'OL.

Agé de 23 ans, l'attaquant, en évidence durant l'Euro avec la Géorgie, sera bien présent à Rennes dimanche (20h45) malgré un retard dans le paiement par Lyon de la première échéance de son transfert d'un montant de 8 M EUR en faveur du club lorrain.

Ce dernier a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP), mais l'affaire serait en voie d'être résolue, assure l'OL qui a réalisé un bon coup en chipant le joueur à Monaco qui le convoitait aussi.

Aspect sentimental

L'aspect sentimental a dicté le choix de Georges Mikautadze: né à Lyon, il a grandi dans le quartier de Gerland, proche du stade du même nom, ancien antre de l'Olympique lyonnais qui l'avait recruté en 2008 dans ses équipes de jeunes où il a évolué jusqu'à ses quinze ans.

Non conservé par l'OL en 2015, il avait finalement rejoint le FC Metz en 2017 après un passage à l'AS Saint-Priest, club rhodanien réputé pour la formation des jeunes.

"Depuis tout petit, je rêvais de porter ce maillot. Je veux montrer à tout le monde que je peux réaliser de belles choses ici. J'avais toujours l'OL dans un coin de ma tête. Quand j'ai entendu que le club me voulait, j'étais très content et j'ai dit à mes agents que je préférais Lyon à n'importe quelle autre équipe", confie le joueur qui portera le numéro 69, celui du département du Rhône.

"Il est Lyonnais, sa famille est d'ici. Je ne vais pas mentir en disant que cela a aidé dans la communication avec lui et ses représentants", avoue le directeur sportif de l'OL, David Friio, confiant sur la réussite de l'opération.

"Il est capable de marquer des buts dans n'importe quelles circonstances, à n'importe quel niveau et en plus, quand on voit ses performances à l'Euro (trois buts dont deux sur penalty, NDLR), on se dit qu'il arrive lancé avec une vraie confiance", poursuit le dirigeant.

Duo avec Lacazette

L'attaquant géorgien Georges Mikautadze fête un but inscrit pour Metz face à Saint-Etienne, en barrage L1-L2, le 2 juin 2024 au stade Saint-Symphorien AFP/Archives

Georges Mikautadze va cependant devoir franchir un palier: l'OL, qui retrouve la Ligue Europa, ambitionne la qualification en Ligue des champions en fin de saison.

Et il n'a encore brillé qu'en Ligue 2 avec Metz (23 buts, 8 passes, 37 matches) et en 2e division belge avec Seraing (21 matches, 19 buts). En élite belge, toujours avec Seraing, il n'a inscrit que neuf buts pour 28 rencontres. Et son expérience à l'Ajax Amsterdam, qui l'avait fait signer pour cinq ans à l'été 2023, a tourné court.

Il s'est vraiment illustré au plus haut niveau sur la seconde moitié de saison dernière quand, revenu à Metz en janvier, il a inscrit 12 buts et délivré trois passes décisives en 19 matches sans pouvoir éviter la relégation au FC Metz.

Mais l'OL est confiant et les supporters s'impatientent déjà de voir l'association qui se profile avec Lacazette (32 ans), en fin de contrat en juin prochain.

"J'ai hâte de travailler avec Alexandre, un grand attaquant dont je m'inspire un peu. Je pense que nous serons complémentaires", se réjouit le néo-Lyonnais.

Durant la pré-saison, Pierre Sage a testé plusieurs combinaisons et ne pense pas que ses deux joueurs de pointe se marcheront sur les pieds. "Il y a de multiples solutions plus qu'un nouveau problème", détaille l'entraîneur.

Mais celui-ci devra attendre la 2e journée et la réception de Monaco: suspendu pour le déplacement à Rennes, Lacazette ne reprend l'entraînement avec l'OL que lundi.