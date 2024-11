Ligue 1: Marseille kiffe, les mal classés de rebiffent

L'Olympique de Marseille a repris la deuxième place de la Ligue 1 en s'imposant à Nantes (2-1), à bonne distance (6 points) du Paris Saint-Germain toutefois, dimanche à l'issue de la 10e journée marquée par la révolte des mal classés.

L'OM revient. Grâce à deux buts de Neal Maupay et Mason Greenwood, les Phocéens doublent Monaco à la différence de buts (+11 contre +8).

Les deux dauphins (20 points) restent à bonne distance du leader (26 pts), qui a battu Lens (1-0) samedi, mais les Marseillais se sont bien repris après leur lourd revers contre... le PSG (3-0) dans le Classique.

À l'autre bout du classement, dont s'approche Nantes (14e), la révolte a sonné. Si Le Havre a remporté contre Montpellier (1-0) le choc entre les deux derniers, Auxerre contre Rennes (4-0) et Toulouse face à Reims (1-0) ont confirmé dimanche le réveil des mal lotis.

Angers (15e) l'avait emporté à Monaco (1-0) vendredi et Saint-Étienne (16e) contre Strasbourg (2-0) samedi, et donc le MHSC (18e) fait la très mauvaise affaire avec cette huitième défaite en dix matches, se retrouvant désormais à six longueurs du maintien.

Un penalty du capitaine Abdoulaye Touré a permis au HAC, toujours avant-dernier, de revenir à un point du maintien, après six défaites d'affilée.

"C'est pas du beau football mais on voulait prendre les trois points, c'est l'essentiel", a commenté le défenseur havrais Gautier Lloris au micro de DAZN. "Il faut s'en servir comme point de départ pour les prochains matches".

Incidents à Auxerre

"Franchement c'est dur", a lâché le défenseur montpelliérain Issiaga Sylla. "Mais il faut continuer à travailler, le championnat est encore long".

Le changement d'entraîneur à Montpellier, avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset, n'a toujours pas produit d'effet avec une seconde défaite depuis son arrivée. Il avait perdu son premier match contre Toulouse (3-0), un autre concurrent pour le maintien.

Le Téfécé (12e) a confirmé en battant Reims grâce à un bijou de frappe lobée de Zakaria Aboukhlal.

Auxerre (10e) prend même un peu de distance avec la zone de relégation et a doublé Rennes (13e). Le petit milieu de terrain Gaëtan Perrin (1,69 m) a réussi un doublé pour l'AJA.

Ce match a aussi été marqué par des heurts entre policiers et supporters rennais, et un policier "a été frappé" selon un message du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau posté sur X, évoquant "trois suspects (...) arrêtés". Les incidents se seraient produits avant le match autour du stade Abbé-Deschamps, selon l'Yonne Républicaine.