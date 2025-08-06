Ligue 1: Medina, Balerdi, Rulli, l'OM c'est l'Argentine

Le défenseur argentin Facundo Medina, recrue de l'OM, face au Séville FC en match amical, le 2 août 2025

Geronimo Rulli est déjà champion du monde alors que Leonardo Balerdi et Facundo Medina rêvent d'accompagner Leo Messi l'été prochain pour défendre le titre mondial de l'Argentine: avec ces trois titulaires, l'OM aura cette saison un petit air d'Albiceleste.

"Vous connaissez les Argentins ! Jouer une Coupe du Monde avec mon pays, c'est un rêve à accomplir et à offrir à ma maman. J'espère faire partie de la liste et j'espère qu'être ici à l'OM va m'aider", a déclaré Facundo Medina dès sa conférence de presse de présentation.

Avec sept sélections, dont quatre la saison dernière, l'ancien Lensois a déjà goûté au maillot ciel et blanc de l'Argentine. Il va désormais découvrir celui de l'OM, aux mêmes couleurs, aux côtés de Leonardo Balerdi, qui a les mêmes ambitions internationales que lui.

Le capitaine de l'OM compte lui huit sélections nationales et l'avant-dernière face au Chili a particulièrement impressionné alors qu'il y a des places à prendre derrière les très expérimentés Nicolas Otamendi et Cristian Romero.

"C'est une opinion personnelle, mais je crois que, contre le Chili, Leo a fait un match incroyable. J'espère qu'on va pouvoir faire les mêmes choses ici et gagner notre place pour la Coupe du Monde", a encore raconté Medina.

La Coupe du Monde, Medina et Balerdi pourront demander à Rulli de leur raconter celle de 2022. Troisième gardien au Qatar, derrière l'intouchable Emiliano "Dibu" Martinez et Franco Armani, le portier marseillais est en effet officiellement champion du monde.

La saison dernière, il a justifié ce statut avec un exercice de grande qualité, notamment les premiers mois, où il a très souvent sauvé l'OM de la noyade à coups d'arrêts miracles et de penalties repoussés.

La grande et la petite histoire

Le défenseur argentin Leonardo Barlerdi (d) face au Chilien Dario Osorio, en qualifications au Mondial-2026, le 5 juin 2025 à Santiago AFP/Archives

Cette saison, l'un des objectifs de l'OM et de l'entraîneur Roberto De Zerbi sera justement de mieux protéger Rulli, de concéder moins d'occasions et de prendre moins de buts.

Pour cela, le technicien italien comptera encore sur son capitaine Balerdi, lui aussi auteur d'une saison dernière très solide. Et il pourra s'appuyer sur la polyvalence de Medina, qui devrait partager son temps de jeu entre la défense centrale et le poste de latéral gauche.

En attendant les premiers matchs de championnat, Medina est arrivé à la découverte de Marseille plein d'enthousiasme et les yeux qui brillent.

"L'OM est un grand club, celui de la deuxième ville de France. Il y a beaucoup de joueurs argentins qui sont passés ici, comme Gabriel Heinze ou Lucho Gonzalez. Il y a aussi (l'Uruguayen) Enzo Francescoli, qui était en plus une idole à River Plate", a ainsi déclaré l'ancien Lensois, qui a lui-même débuté sa carrière dans ce grand club de Buenos Aires.

"Aujourd'hui, il y a aussi Leo (Balerdi) et Gero (Rulli) et je suis heureux de faire partie de ce groupe d'Argentins à l'OM. Je veux faire partie de la grande histoire de ce club", a-t-il ajouté lors de sa conférence de presse de présentation.

Le passeport argentin n'est pourtant pas une garantie de réussite à l'OM et certains compatriotes de Rulli, Balerdi et Medina font plutôt partie de la petite histoire de l'OM, comme Eduardo Berizzo, Dario Benedetto, Juan Krupoviesa ou Christian Gimenez. Mais tous savent que l'ambiance du Vélodrome est particulière.

"C'est magnifique. J'ai fait cinq ans à Lens et c'était déjà très bien. Mais ici, je l'ai vu dès la première fois, le stade et les supporters sont incroyables", a ainsi raconté Medina. Avant de conclure, tout sourire: C'est un peu pareil que l'Argentine !"