Ligue 1: Metz-Reims, première manche du barrage de la peur

Poussé au bord de la Ligue 2 dans les derniers instants de la saison, Reims joue le barrage aller d'accession à la Ligue 1 mercredi (20h00) à Metz, qui souhaite à tout prix remonter un an seulement après sa relégation.

Battus par Lille (2-1) samedi soir lors de la 34e et dernière journée de la L1, les Rémois, rassemblés au centre de la pelouse du Stade Pierre-Mauroy, ont vu le pire scénario se dérouler sur leurs portables: grâce à un but lors de l'ultime minute de la saison de Ligue 1, Le Havre a battu Strasbourg (3-2) et propulsé le club de la Marne en position de barragiste.

Un coup dur de plus au cours d'une saison galère, mais pas le point final. Les voilà désormais engagés dans une double confrontation contre les Messins, 3e de Ligue 2 et tombeurs de Dunkerque au Stade Saint-Symphorien (1-0) en pré-barrage, entrecoupée d'une finale de Coupe de France face au Paris SG samedi soir au Stade de France, rétrogradée "au second plan", de l'aveu de Samba Diawara, l'entraîneur de Reims.

Le technicien l'admet: la dynamique des siens n'est pas bonne: "Les signaux ne sont pas positifs, pour l'instant, mais les joueurs n'ont pas le choix, on n'a pas le choix, au niveau du staff, de les aider, de les accompagner, et tout le club doit devoir se mobiliser pour faire en sorte qu'on puisse rester en Ligue 1."

"Je n'abandonnerai pas, a-t-il affirmé après la défaite à Lille. Je savais que c'était difficile, mais comme je le disais tout à l'heure, on a encore une session de rattrapage, durant laquelle on va devoir tout donner et essayer de sauver l'essentiel."

"La dynamique est pour nous"

La joie des Messins après leur victoire 1-0 face à Dunkerque en pré-barrage le 17 mai 2025 au stade Saint-Symphorien AFP/Archives

Loin de ces préoccupations, Metz touche à son but: retrouver l'élite. Les Grenats, spécialistes des allers-retours entre la Ligue 1 et la Ligue 2, ont occupé la troisième place pendant la majeure partie de la saison mais ont terminé l'exercice 2024-25 avec trois matches nuls et une défaite en six rencontres.

Ce manque d'élan s'est vu samedi après-midi contre l'USLD, où ils ont eu toutes les peines du monde à se créer des occasions de but, avant de l'emporter grâce à un but gag inscrit contre son camp par Yacine Bammou, bien malgré lui.

L'année dernière, c'était au terme de ces barrages que les Messins étaient descendus en Ligue 2. Ils espèrent avoir retenu la leçon pour remonter et enfin s'installer en Ligue 1, après sept relégations au 21e siècle.

"Il y a ceux qui se souviennent de la saison dernière, il y a cette envie de réécrire quelque chose de plus positif", réagissait samedi l'entraîneur Stéphane Le Mignan, qui n'était alors pas encore sur le banc messin lors du barrage perdu face à Saint-Etienne.

Revenu cette saison à Metz, le milieu Gauthier Hein n'était pas non plus de l'échec de juin dernier. "Reims a mal terminé sa saison, la dynamique est pour nous", a-t-il dit lors d'une conférence de presse mardi. "Quoi qu'il arrive, il faudra y croire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde."