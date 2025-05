Ligue 1: mission gestion pour Paris avant Arsenal

Déjà champion et privé de record d'invincibilité, le Paris SG se déplace samedi en Ligue 1 à Strasbourg (17h00) avec pour seule mission de gérer l'effectif et sa récupération avant le match retour contre Arsenal mercredi en Ligue des champions.

Si la défaite contre Nice (3-1), la semaine dernière lors de la 31e journée, aura eu un bénéfice, c'est de permettre aux hommes de Luis Enrique de ne pas trop se mettre la pression à la Meinau samedi, et de surtout se focaliser sur la compétition reine.

Jusque-là, l'entraîneur avait convoqué la nécessité de battre le record d'invincibilité de Nantes (32 matches sans défaite) pour "marquer l'histoire" et maintenir ses troupes en éveil. Sa série s'est arrêtée à 30 au Parc des Princes.

Cela n'a pas été de mauvais augure avant la demi-finale aller de Ligue des champions puisque quatre jours plus tard, le PSG surprenait Arsenal à l'Emirates stadium (1-0). Le club est aux portes d'une deuxième finale historique, après celle perdue contre le Bayern Munich en 2020 (1-0).

Néanmoins, il est conseillé à Paris de ne pas se relâcher samedi, puisqu'une seconde défaite d'affilée en championnat ferait mauvais genre. Le PSG n'est pas encore tout à fait sorti de sa période de moins bien (moins d'intensité, de pressing, de buts et de victoires en avril), par rapport à son début d'année 2025 tonitruant.

"C'est une fin de saison un peu étrange, on est déjà champions mais on sait que ces matches nous préparent pour les autres compétitions, il faut que chaque minute soit utile pour la Ligue des champions et la Coupe de France", dont Paris jouera la finale contre Reims le 24 mai, a confié Luis Enrique vendredi.

L'attaquant français du PSG Désiré Doué lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Arsenal, à Londres, le 29 avril 2025 AFP

"On est dans un moment de la saison extrêmement important", a souligné Luis Enrique vendredi. "C'est le meilleur moment de la saison, et l'équipe montre de l'envie", a-t-il ajouté.

Dembélé se remet

Il en faudra malgré le manque d'enjeu comptable contre Strasbourg (7e, à égalité de points avec Lyon et Nice), l'une des meilleures équipes de Ligue 1 sur la phase retour. Depuis décembre, les Strasbourgeois n'ont perdu qu'une seule rencontre (Rennes, 1-0 en février) en 18 matches et restent sur une série de onze rencontres sans défaite (8 victoire et 3 nuls) après leur solide succès (3-1) contre Saint-Etienne samedi dernier.

"Ils marquent des buts, ils défendent bien, c'est l'une des meilleures équipes du championnat, ce ne sera pas facile", a anticipé Luis Enrique.

"Nous sommes habitués à un calendrier aussi serré, on veut jouer la finale de la Ligue des champions, mais il y a ce match retour, il n'y a pas beaucoup de temps pour se reposer", a assuré l'Espagnol.

L'attaquant français du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé (d.), après avoir marqué le premier but de son équipe lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Arsenal, à l'Emirates Stadium, le 29 avril 2025 AFP

Se reposer, Ousmane Dembélé en aura besoin. Le meilleur joueur cette saison du PSG - et l'un des buteurs les plus prolifiques en Europe ces derniers mois - est sorti blessé contre Arsenal. Le club a indiqué vendredi qu'il souffrait d'un "étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite", mais que sa situation "évoluait favorablement".

L'espoir est donc de mise pour sa présence contre le club londonien, mais "il ne jouera pas demain", a prévenu Luis Enrique.