Ligue 1: Monaco atomise Nantes et prépare bien son déplacement à Lisbonne

L'attaquant de Monaco Mika Biereth (C) face à Nantes, à Monaco, le 15 février 2025

Avec un nouveau triplé de Mika Biereth lors de la démonstration contre Nantes (7-1) samedi soir, Monaco s'est rassuré avant son déplacement sur la pelouse de Benfica mardi, pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Cette victoire qui survient après deux défaites - contre Paris (4-1) au Parc des Princes en championnat, et contre les Lisboètes (1-0) à domicile, en barrages aller de Ligue des champions mercredi dernier - permet aux Monégasques de retrouver provisoirement le podium de la Ligue 1 avec 40 points, en attendant le résultat de Nice au Havre, dimanche.

Mais surtout, elle permet de préparer le déplacement à Lisbonne avec un peu plus de confiance.

Non seulement Biereth a inscrit son deuxième triplé sous ses nouvelles couleurs pour porter son total à sept réalisations en cinq matches de L1, mais de nombreux éléments en souffrance ces derniers temps se sont réveillés.

Takumi Minamino, avec un but et deux passes décisives, revient au meilleur moment tout comme Eliesse Ben Seghir, auteur du troisième but de l'ASM. Caio Henrique a été, lui aussi, passeur décisif, pour le revenant George Ilenikhena (6-1, 81e), qui s'est offert un doublé sur une passe de Denis Zakaria (7-1, 90+5e).

Pourtant, les Monégasques ont déraillé d'entrée face à Nantes. Il ont été rapidement menés, avec une défense centrale Thilo Kehrer-Christian Mawissa bien peu sûre. Matthis Abline a battu Radoslaw Majecki d'un plat du pied droit bien senti au terme d'une action collective impliquant Johann Lepenant et Moses Simon (0-1, 4e).

Ce n'était même pas la première action sérieuse des Canaris, puisque la minute précédente, ce même Abline avait grillé Mawissa en vitesse pure pour tirer sur le poteau d'un Majecki battu (3e).

Doublé de George Ilenikhena

Pris au dépourvu par les contres de leurs adversaires, les Monégasques ont toutefois continuer à dominer territorialement. Fauché par Nicolas Cozza, Vanderson a obtenu et coup-franc. Le latéral gauche nantais a logiquement été exclu (8e).

Takumi Minamino (D) inscrit un but d'une reprise de volée face à Nantes, à Monaco, le 15 février 2025 AFP

Pourtant, le match a mis du temps à tourner. Anthony Lopes a sorti la tentative déviée d'Eliesse Ben Seghir (14e), puis, d'une claquette, la reprise de Maghnès Akliouche (18e).

Nantes s'est même offert à ce moment-là l'opportunité de faire le break. Sur un nouveau contre, Simon a servi idéalement Abline. Mais cette fois, l'attaquant a frappé sur Majecki sorti à son encontre (23e).

C'est paradoxalement en contre que les hommes d'Adi Hütter ont été les plus performants. Si Akliouche a frappé à côté après avoir fait le plus compliqué (37e), Biereth a devancé Nicolas Pallois pour égaliser sur centre de Minamino (1-1, 44e).

Dans la foulée, l'international japonais, en mal d'inspiration ces dernières semaines, a inscrit une volée du droit sur laquelle Lopes a commis une faute de main (2-1, 45e).

Enfin devant au score et avec un joueur de plus, Monaco a déroulé après la pause. Encore servi par Minamino, Ben Seghir a plié le match (3-1, 48e), avant que Biereth ne se jette sur un ballon qui traînait pour marquer à nouveau (4-1, 54e).

Hütter a alors fait tourner. Après un pénalty de Biereth (5-1, 64e), Ilenikhena, absent depuis de longues semaines, s'est aussi illustré face à une équipe nantaise qui avait abandonné depuis longtemps. Sous les yeux de son président Valdemar Kita, elle a été humiliée et la crise y couve avant de recevoir Lens.

Pourtant, les Canaris resteront hors de la zone de relégation avec trois points d'avance sur Saint-Étienne, au terme de la journée. Monaco, pour sa part, a d'autres soucis et d'autres objectifs. Ils passent par Lisbonne mardi.