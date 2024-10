Ligue 1: Monaco avec de l'élan, Marseille pour rebondir

On n'arrête plus Takumi Minamino et Monaco vainqueurs de leur dernier match de Ligue 1 à Rennes, le 5 octobre 2024

Le leader Monaco reçoit Lille (5e) dans le match de haut de tableau qui ouvre la 8e journée de Ligue 1, puis le PSG (2e) va essayer de garder son rythme offensif contre Strasbourg et Marseille (3e) de se relancer contre Montpellier.

. Le match: Monaco-Lille, choc Ligue des champions

Fort du meilleur départ de ce début de saison avec six victoires et un nul en sept matches, l'AS Monaco reçoit Lille dès vendredi pour se donner le temps de préparer son 3e match de Ligue des champions mardi contre Belgrade. L'intraitable leader reste sur quatre victoires de rang en L1, un succès de prestige sur le Barça (2-1) et d'un nul au Dinamo Zagreb (2-2), ex-grand rival de l'Étoile Rouge du temps de la Yougoslavie. Le club princier compte sur sa force collective retrouvée, avec dix buteurs différents depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Seule ombre au tableau, l'absence prolongée de son buteur américain Folarin Balogun, blessé à une épaule. A l'inverse, Lille, qui se rend sur le terrain de l'Atlético Madrid mercredi, a retrouvé Jonathan David, auteur de six buts lors des quatre derniers matches, en comptant celui avec le Canada et le penalty contre le Real Madrid, pour une victoire de prestige (1-0). Le Losc vient de gagner trois fois d'affilée et va nettement mieux après un départ raté. A l'autre bout du classement se joue un duel entre deux des trois derniers: Toulouse-Angers.

. Les entraîneurs: Der Zakarian contre De Zerbi

L'entraîneur de Montpellier Michel Der Zakarian lors du déplacement de son équipe à Reims, le 6 octobre 2024 AFP/Archives

Le duel des "De Z.". L'un, Michel Der Zakarian, est sur un siège éjectable, Montpellier colle à l'avant-dernière place de L1 avec une seule victoire et la pire défense duchampionnat (21 buts encaissés). "Si tu ne veux pas défendre, tu vas en Ligue 2", a tonné le coach.

Le coach de l'OM Roberto De Zerbi contre Nice au stade Vélodrome à Marseille, le 14 septembre 2024 AFP/Archives

L'autre, Roberto De Zerbi, connaît son premier coup d'arrêt après des débuts flamboyants avec l'Olympique de Marseille. Une défaite et un nul à domicile contre la seule équipe qui fait pire que Montpellier, Angers, dernier de L1, ont froissé les plumes du bel envol olympien et de cet énième "nouveau projet" et les supporters, d'abord envoûtés, commencent à grincer des dents. "J'ai accepté les compliments après les bons résultats, il faut maintenant accepter les critiques", a lancé le technicien italien. L'OM de De Zerbi, désormais troisième à cinq longueurs de Monaco et à trois du PSG, qu'il reçoit le 27 octobre pour le "Clasico", a l'avantage psychologique: Montpellier n'a plus gagné ce duel depuis novembre 2018 (3-0). Mais "Der Zak" était sur le banc...

. Le chiffre: 3

Comme la moyenne de buts par match du Paris Saint-Germain, de loin la meilleure attaque du plateau avec 21 buts marqués. Le triple champion de France en titre va tenter de maintenir l'allure contre Strasbourg, samedi (21h00). Randal Kolo Muani n'en a marqué que deux, loin derrière Bradley Barcola (6) et même derrière Ousmane Dembélé (4), plus prolifique que jamais, et Lee Kang-in (3). Mais "RKM", en net manque de confiance avec le lourd maillot du PSG, est en pleine réussite avec la tunique bleue, pourtant pesante également. "Kolo", titulaire en pointe avec l'équipe de France pendant les matches d'octobre, reste sur un doublé à Bruxelles contre la Belgique.

Programme:

Vendredi:

(20h45) Monaco - Lille

Samedi:

(17h00) Brest - Rennes

(19h00) Saint-Étienne - Lens

(21h00) Paris SG - Strasbourg

Dimanche:

(15h00) Le Havre - Lyon

(17h00) Auxerre - Reims

Nantes - Nice

Toulouse - Angers

(20h45) Montpellier - Marseille