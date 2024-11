Ligue 1: Monaco et Akliouche se défont de Brest en contre

Monaco a remporté, vendredi soir au Stade Louis-II, un beau duel version "Top 5 de la Ligue des champions" avec Brest (3-2), et conforte ainsi sa place de dauphin de Paris.

Cette victoire, obtenue grâce à un doublé en contre de Maghnes Akliouche et au premier but de la saison d'Aleksandr Golovin, permet à Monaco de préparer sereinement la réception du Benfica Lisbonne, mercredi soir, en vue d'assurer, au minimum, une qualification pour les barrages de la Ligue des champions.

Mais Monaco a longtemps été malmené après la pause par une bonne équipe bretonne, qui s'est battue jusqu'au bout mais qui a concédé une troisième défaite consécutive en L1, après Nice à domicile (1-0) et à Montpellier (3-1).

Les hommes d'Eric Roy, dominés en première période à Monaco, ont bien réagi après la pause. Mais c'est surtout sur le plan comptable qu'ils peuvent commencer à s'inquiéter. Avec 13 points, ils se trouvent à portée de Saint-Étienne qui reçoit Montpellier samedi, Nantes et Angers, opposés respectivement au Havre et à Auxerre dimanche.

Également actuels quatrièmes de la phase de ligue de C1 avec 10 points, les Bretons ne se déplaceront donc pas en toute tranquillité, mardi soir au Stade Olympique de Montjuic, pour y affronter l'ogre barcelonais. D'autant plus que leur maître à jouer, Pierre Lees-Melou, sorti touché à un tibia en première mi-temps (22e), est reparti du stade en béquilles.

Roy exclu, Lees-Melou en béquilles

Monaco a d'entrée contré les Bretons. Après une récupération basse de Thilo Kehrer, Akliouche a passé Brendan Chardonnet d'un joli dribble dans le rond central pour lancer son acolyte Eliesse Ben Seghir. L'international marocain a alors parfaitement dosé sa quatrième passe décisive de la saison en L1, pour le but de l'international espoir français (1-0, 5e).

Le meneur de jeu de Brest Pierre Lees-Melou cerné par les Monégasques avant sa blessure à Louis-II, le 22 novembre 2024 AFP

Dans la foulée, Akliouche a manqué le doublé. Servi par Golovin, il a frappé sur le poteau (9e). Avant la demi-heure que le Russe a toutefois inscrit son premier but de la saison. Le pressing haut a payé. Le Suisse Edi Fernandes, tout juste entré à la place de Lees-Melou, a remis sur Golovin, qui n'a pas manqué l'occasion (2-0, 24e).

Si juste avant la pause, Breel Embolo, toujours aussi maladroit, a raté la balle du 3-0 après un centre en retrait de Ben Seghir (45e+4), c'est surtout Abdallah Sima, qui a failli réduire l'écart (45e+2).

Il le fera juste peu après. Sur un corner de l'entrant Kamory Doumbia, Sima a placé une tête victorieuse (2-1, 50e) et électrifié des débats enfin équilibrés.

Si Roy a été exclu pour avoir contesté de façon trop véhémente une décision de l'arbitre Thomas Léonard (67e), il a poussé ses hommes à aller chercher l'égalisation. Ils ont tout tenté.

D'ailleurs, si Akliouche a marque son cinquième but en L1 d'un magnifique piqué sur un nouveau contre parfait (3-1, 90e+1), Ludovic Ajorque a montré l'état d'esprit brestois et cette volonté de se battre, en inscrivant un nouveau but (3-2, 90e+5). Mais il était trop tard.