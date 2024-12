Ligue 1: Monaco se relance tranquillement contre Toulouse

Wilfried Singo inscrit de la tête le premier but de Monaco face à Toulouse, le 7 décembre 2024 au stade Louis-II

Battu à Marseille la semaine dernière, Monaco s'est relancé samedi en battant tranquillement Toulouse 2-0, ce qui permet au club de la Principauté de reprendre provisoirement la deuxième place du championnat et de bien préparer son déplacement de mercredi sur la pelouse d'Arsenal.

Malgré le forfait de dernière minute de son capitaine Denis Zakaria, touché lors de l'échauffement et incertain pour le match de mercredi en Ligue des champions, Monaco a facilement maîtrisé les débats contre des Toulousains qui restaient pourtant sur une bonne série de quatre victoires en cinq matches.

Avec ce succès, Monaco efface partiellement le souvenir de sa pénible semaine dernière, marquée par deux défaites, en C1 contre Benfica à domicile (3-2) et face à l'OM (2-1) au Stade Vélodrome en L1.

L'ASM revient par ailleurs à cinq longueurs seulement du leader, le Paris SG, qui viendra sur le Rocher le 18 décembre pour un match avancé de la 16e journée et un vrai choc de la L1.

Samedi, en dépit d'un certain manque de rythme, les Monégasques auraient pu prendre les devants dès la première période, notamment par leur jeune attaquant George Ilenikhena, qui a frappé sur le poteau (11e) puis maladroitement conclu un joli contre (45e).

Mais après la pause, les joueurs d'Adi Hütter ont légèrement accéléré et cela a suffi à faire céder Toulouse, totalement inoffensif, ou à peu près, tout au long du match.

A la 50e minute, Monaco a ainsi ouvert la marque par son défenseur Wilfried Singo, buteur de la tête au deuxième poteau sur un coup franc parfaitement frappé par Lamine Camara.

La suite a été facilement contrôlée par les Monégasques et le break est arrivé logiquement à la 82e minute avec un nouveau but de la tête, signé Breel Embolo au bout d'une action menée par Maghnes Akliouche et mal défendue par Charlie Cresswell.

Au bout du compte, la soirée a été presque parfaite pour Hütter, qui a pu gérer les temps de jeu en vue du match de mercredi contre Arsenal. Mais le technicien autrichien regrettera tout de même les blessures de Zakaria et de Soungoutou Magassa, autre milieu de terrain, lui aussi absent de dernière minute.