Ligue 1: Monaco, une attaque encore en réglage mais tellement prometteuse

Malgré le départ de l'avant-centre Wissam Ben Yedder, deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, Monaco, qui se déplace à Lyon samedi (17h00), possède cette saison une escouade offensive de très haut vol.

Lors de la présentation de la dernière recrue monégasque, Jordan Teze, latéral néerlandais droit très offensif dont le modèle est Denzel Dumfries, "parce qu'il est très physique, qu'il fait beaucoup de passes décisives et marque beaucoup", l'entraîneur Adi Hütter assis à côté de son directeur général, Thiago Scuro, a adoubé le mercato estival de son club.

"On a fait un très bon travail, parce qu'on a apporté de jeunes joueurs talentueux au club et qu'on intègre d'autres talents de notre formation, a lancé le technicien autrichien. Ces recrues viennent de France, comme Christian Mawissa (Toulouse) et Lamine Camara (Metz). Mais aussi de l'étranger, comme George Ilenikhena (Anvers), un grand talent. Je suis vraiment heureux de ce mercato."

Si Hütter évoque le "grand talent" d'Ilenikhena, jeune Nigérian de 18 ans, c'est qu'en quelques rencontres de préparation, ce dernier a marqué les esprits avec deux réalisations et un vrai sens du but.

Adi Hütter lors de la réception de Saint-Etienne le 17 août 2024. L'entraîneur autrichien de Monaco garde la volonté de jouer un football offensif: avec une pointe ou deux, mais surtout systématiquement deux milieux offensifs créateurs AFP/Archives

"Wissam (Ben Yedder) était un bon +combinateur+ mais c'était surtout un finisseur, souligne Hütter. Désormais c'est différent, même si, on l'a vu lors des matches amicaux, George (Ilenikhena) est aussi capable de marquer."

Cette saison, Hütter compte développer une équipe protéiforme. Il veut alterner entre une défense à trois centraux axiaux et une à quatre hommes à plat. Si cela impactera la structure de son équipe, cela ne stoppera pas la volonté de jouer un football offensif: avec une pointe ou deux, mais surtout systématiquement deux milieux offensifs créateurs.

Déclic attendu pour Balogun

Ilenikhena, malgré les promesses entrevues, ne part pas titulaire en pointe. Hütter lui préfère le revenant Breel Embolo. Blessé à un genou la majeure partie de la saison dernière, le puissant international suisse pourrait être le point d'ancrage parfait du Monaco version 2024-25.

Hütter a apprécié son "très bon match contre Saint-Etienne". Il voit en lui un joueur capable d'user la défense adverse, mais aussi de marquer et de servir de relais pour ses partenaires. Comme contre Saint-Etienne, où sa subtile talonnade pour Takumi Minamino, aurait été décisive sans l'intervention de la VAR pour un hors-jeu très fin.

"On a changé un peu l'équipe, je pense que c'était nécessaire, explique Hütter. En ce moment, l'intensité et l'énergie sont très bonnes. Mais on doit le montrer à chaque match."

Folarin Balogun (à gauche) et son coéquipier japonais Takumi Minamino le 17 août 2024 après la victoire face à Saint-Etienne. "Il travaille très bien, court, lutte. Maintenant, il lui reste à trouver le bon bouton. Dès que le déclic se fera, il inscrira beaucoup de buts", dit de l'attaquant américain son entraîneur, Adi Hütter AFP/Archives

Folarin Balogun s'y essaie aussi. Tranchant dans ses prises d'initiatives, l'Américain demeure toutefois maladroit. "+Balo+ est un peu malheureux, reconnaît Hütter. Mais on a très confiance en lui. On espère qu'il va exploser. Le coach que je suis est satisfait de le voir se créer de grandes opportunités. Il travaille très bien, court, lutte. Maintenant, il lui reste à trouver le bon bouton. Dès que le déclic se fera, il inscrira beaucoup de buts."

En attendant, Hütter sait qu'en soutien de ces trois hommes, alimentés par des joueurs de couloir performants (Jakobs, Henrique ou Ouattara à gauche, Vanderson, Diatta ou Teze à droite) peuvent surgir à tout moment Takumi Minamino, Eliesse Ben Seghir, Maghnès Akliouche et, bientôt, Aleksandr Golovin, actuellement blessé.

"Tous sont une énorme menace pour chaque adversaire, se satisfait l'entraîneur monégasque, qui conclut, avec assurance: "On est vraiment bien préparés, surtout offensivement. Notre équipe est très forte."