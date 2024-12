Ligue 1: Montpellier freine Lille

Montpellier freine Lille, candidat au podium en forme européenne, et entretient l'espoir d'une remontée au classement après son nul 2-2 dimanche à la Mosson, lors de la 13e journée de Ligue 1, au bout d'une rencontre tendue.

Par deux fois, l'équipe de Jean-Louis Gasset a trouvé les ressources mentales pour riposter à des penalties transformés par l'attaquant lillois Jonathan David (44e, 54e). Le défenseur Issiaga Sylla (45+2e) et l'attaquant Arnaud Nordin (90+3e) ont égalisé au bout d'une rencontre ternie par les expulsions tardives de Tanguy Coulibaly et Mitchel Bakker (90+9e).

Coulibaly a touché l'entraîneur de Lille Bruno Genesio en dégageant un ballon, un fait de jeu qui a provoqué une échauffourée et ces deux cartons rouges. "Un jeune joueur a dégagé, je ne sais pas si c'est volontairement ou pas, et le ballon m'a tapé la jambe (...) Mais ce n'est pas ça qu'il faut retenir de ce match", a estimé Genesio.

Montpellier reste à la dernière place, mais garde le contact avec les autres candidats au maintien puisque la Paillade compte toujours trois points de retard sur le barragiste Nantes.

Ce résultat, trois semaines après le succès devant Brest (3-1), lui permet d'entrevoir l'avenir d'un autre œil et de retrouver un peu de certitudes à domicile.

A moins d'un large échec de Marseille face à Monaco, en fin de soirée, Lille (4e) ne grimpera pas sur le podium. Si les Dogues étirent leur invincibilité à 13 matches sans défaite, ils avaient mieux à faire à Montpellier.

Quatre jours après leur succès à Bologne (2-1), l'équipe de Bruno Genesio, peu remaniée, a peut-être manqué de fraîcheur pour se créer plus d'occasions.

Montpellier, positionné très bas, a plutôt bien contrôlé les Nordistes, avant d'être piégé juste avant et après la pause par deux penalties. Les deux fautes ont été commises par ses milieux défensifs Jordan Ferri et Joris Chotard aux dépens de Matias Fernandez-Pardo (44e) et de Rémy Cabella (54e), coupable par la suite d'un mauvais geste sur Téji Savanier.

Par deux fois, l'avant-centre canadien David, auteur de ses huitième et neuvième buts, a trompé le gardien Benjamin Lecomte, seulement sollicité sur une frappe de Bakker (39e) et une frappe de Gabriel Gudmundsson (85e).

Dans l'intervalle, dans le temps additionnel de la première période, Montpellier a égalisé grâce à son latéral gauche guinéen Sylla, qui a repris d'une tête décroisée un corner de Savanier (45+2).

Dans une rencontre très équilibrée, le très remuant attaquant jordanien Mousa al-Tamari a eu la balle d'égalisation, mais sa frappe a ricoché sur la transversale de Chevalier.

Montpellier a été récompensé de ses efforts et de sa ténacité par un but de Nordin dans le temps additionnel (90+3e) lui permettant d'arracher un nul mérité.