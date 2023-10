Ligue 1: Moses Simon, le réveil de la fusée nantaise

Transparent depuis près d'un an, l'attaquant nantais Moses Simon a retrouvé ses jambes de feu: un facteur du renouveau du jeu des Canaris, neuvièmes de Ligue 1 avant la réception de Montpellier dimanche (15h00).

Sur la pelouse en mauvais état de Clermont lors de la cinquième journée de championnat, l'ailier de poche nigérian (1m68) avait débloqué la situation d'un lob millimétré pour arracher la première victoire de la saison du FC Nantes après deux défaites et deux nuls.

"Une vraie inspiration", avait salué son entraîneur Pierre Aristouy après la rencontre, au diapason des coéquipiers de Simon, unanimement admiratifs de sa performance.

"C'est quelqu'un d'extraordinaire, de très agréable à vivre, qui est un grand professionnel et qui a certainement pris conscience que sa saison dernière était en demi-teinte", avait cependant ajouté le coach nantais, comme une forme d'avertissement.

Dix mois sans but

Car l'attaquant de 28 ans, qu'Antoine Kombouaré comparait à une "fusée", a connu une période de disette de dix mois, une éternité pour un joueur au talent évident: il n'avait plus trouvé le chemin des filets avec le FC Nantes depuis le 13 novembre 2022 et la réception d'Ajaccio.

Privé de but, Moses Simon n'était depuis plusieurs mois que l'ombre du feu follet prêté par Levante en 2019, et dont les débuts tonitruants lui avaient permis de rapidement signer un contrat avec le club Jaune et vert.

Une irrégularité devenue une marque de fabrique: depuis ces prémices alléchantes, Moses Simon a souvent connu des saisons en dents de scie. Systématiquement auteur de 5 à 6 buts par saison en championnat, il n'a jamais réussi à être constant plus de quelques mois, enchaînant les trous d'air, au point d'être annoncé à plusieurs reprises sur le départ.

Moses Simon à Lille le 20 août 2023 AFP

Finalement resté à Nantes, l'ailier virevoltant semble enfin s'épanouir à merveille dans le jeu ambitieux que propose Aristouy, concrétisé par 14 buts en 8 rencontres, autant que Rennes ou Reims, seuls le PSG et Monaco faisant mieux.

Étincelant à Strasbourg

Dans ce football de mouvements, avec de nombreuses projections, Simon tire son épingle du jeu grâce à sa vitesse et sa percussion, avec deux buts et trois passes décisives.

Les statistiques ne rendent pas totalement justice à son excellent début de saison. Lors de la belle victoire de Nantes à Strasbourg (2-1) avant la trêve internationale, il a été en effet de tous les bons coups, gagnant tous ses duels.

C'est d'un de ses centres qu'est venu le premier but de Marcus Coco, la déviation d'un défenseur strasbourgeois empêchant de lui décerner officiellement une passe décisive. Et c'est encore l'international nigérian qui, de la tête, a trouvé le poteau quelques minutes plus tard, avant que Samuel Moutoussamy ne catapulte un peu plus tard le ballon au fond des filets.

Le temps de Simon à Nantes pourrait être compté: en fin de contrat en juin 2024, et toujours pas prolongé, l'attaquant n'a jamais caché son rêve de jouer en Angleterre.

Moses Simon à Nantes le 23 septembre 2023 AFP

Auteur d'un but sur penalty lundi avec le Nigeria en match amical face au Mozambique (victoire 3-2), l'international aux 58 sélections aura l'occasion de se mettre en valeur lors de la Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire (13 janvier - 11 février).

D'ici-là, Nantes espère bien profiter du réveil de sa fusée, en espérant qu'il ne s'agisse pas que d'un feu de paille.