Ligue 1: Nice, battu par Lyon, rate l'occasion de rejoindre Marseille

Après avoir nettement dominé la première période sans marquer, Nice a été surpris par Lyon, très bon après la pause (2-0), en clôture de la 25e journée, et a raté l'opportunité de rejoindre voire dépasser Marseille à la deuxième place de la Ligue 1.

Cette victoire obtenue après la pause grâce aux entrants Rayan Cherki, sur son premier ballon à la suite d'une erreur de relance de Moïse Bombito (1-0, 78e), et Ernest Nuamah sur un magnifique contre (2-0, 83e), permet à Lyon de clore une semaine riche en émotion depuis l'exclusion de son entraîneur Paulo Fonseca, dimanche dernier et sa suspension pour neuf mois.

Lyon, sixième du classement, revient ainsi à quatre points de Nice, toujours troisième avec 46 unités. Mais cette première défaite de la saison à domicile est un coup d'arrêt pour Franck Haise et ses hommes qui, en 2025, restaient sur sept victoires, un nul et une seule défaite en championnat.

Nice aura dès vendredi, l'opportunité de se ressaisir en recevant Auxerre, pour l'ouverture de la 26e journée. Mais Lyon, par cette victoire, a relancé la course à l'Europe, tout comme Strasbourg, vainqueur à Nantes plus tôt dans la journée (1-0).

Fonseca a salué chacun de ses joueurs en sortant du bus, dans lequel il est longtemps resté avant la rencontre, avant de prendre place en tribune de presse, aux côtés des analystes vidéo du club rhodanien. Tout comme son homologue Haise, qui purgeait lui le deuxième de ses trois matches de suspension, mais n'est pas interdit de vestiaires.

- Almada double passeur -

Le milieu argentin de Lyon Thiago Almada (g) à la lutte avec le Niçois Baptiste Santamaria, le 9 mars 2025 à l'Allianz Riviera AFP

Si les deux hommes ont pris le temps de se saluer avant le début de la rencontre, le Niçois a certainement plus apprécié le début de rencontre de ses joueurs. Mais c'est bien le Lyonnais qui a étreint ses collaborateurs dès la fin de la rencontre. Haise, lui, est même descendu aux vestiaires avant la fin du match.

Pourtant, son équipe a débuté avec puissance. Les attaques concentrées sur le latéral droit Saël Kumbedi, rapidement averti (4e) et sorti à la pause remplacé par Ainsley Maitland-Niles, le côté gauche niçois a mis à mal l'arrière-garde lyonnaise à plusieurs reprises.

Mais, sur la lancée de son excellent match à Bucarest en Ligue Europa jeudi dernier, le gardien lyonnais Lucas Perri a d'abord été décisif sur une reprise du genou de Mohamed-Ali Cho (18e), puis chanceux sur une tête de Gaëtan Laborde, déviée sur le poteau par Moussa Niakhaté (33e) alors qu'il était battu.

Supérieurs toute la première période, les hommes d'Haise ont toutefois manqué d'adresse, ne cadrant que deux tirs sur onze tentés.

Côté lyonnais, il a fallu attendre la reprise pour voir Thiago Almada, la recrue argentine hivernale au sujet duquel Nice a posé une réserve concernant la qualification, cadrer la première tentative de son équipe (47e).

Mais cette tentative a servi de déclic. Progressivement, Corentin Tolisso, auteur d'une tête qui est passée de peu à côté (59e), et ses partenaires ont pris la main sur le jeu. A l'image d'Almada, passeur décisif sur les deux buts de son équipe, les Lyonnais ont bien mieux géré les temps forts et les temps faibles de leur match. Après la réception du Havre dimanche prochain, le déplacement à Strasbourg (7e) et la réception de Lille (5e) seront capitaux pour viser plus haut.