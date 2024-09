Ligue 1: Nice fête ses 120 ans avec un record et en marchant sur des Verts en déliquescence

Nice, auteur d'un première période historique au cours de laquelle les hommes de Franck Haise ont inscrit six buts, a pulvérisé Saint-Etienne (8-0) vendredi en ouverture de la 5e journée de Ligue 1.

Sur une pelouse entièrement changée par l'exploitant du stade de l'Allianz Riviera à la suite de longues semaines de polémiques, Nice, en bleu -les couleurs originelles- pour fêter les 120 ans du club, a réalisé une première période parfaite dans un stade annoncé à guichets fermés.

Avec six buts inscrits avant la pause, Dante et ses coéquipiers sont entrés dans l'histoire de la Ligue 1, puisque c'est une grande première au XXIe siècle. Une première même depuis le 24 mai 1997 lors de la 38e journée. Lyon avait alors humilié Marseille (8-0) en inscrivant sept buts avant la mi-temps.

L'entraîneur de Saint-Etienne Olivier Dall'Oglio lors de la déroute subie à Nice, le 20 septembre 2024 AFP

Cette victoire hors-norme permet aux Aiglons (7 points) de remonter à la 5e place du classement en attendant les autres résultats du week-end. Et surtout, Haise a pu préparer au mieux l'entrée prochaine de son équipe en Ligue Europa. Car mercredi, l'opposition sera d'un tout autre calibre avec la réception de la Real Sociedad, 8e de finaliste de la Ligue des champions la saison dernière.

De son côté, Saint-Etienne reste, avec trois unités, barragiste. Pour l'instant...Mais la situation de l'entraîneur Olivier Dall'Oglio va devenir très rapidement très compliquée. Forcément, les réunions de crise vont s'enchaîner. Et les supporters des Verts, dont les 350 venus à Nice ont déserté leur parcage après le 6e but niçois, vont gronder fort.

Six buts en une mi-temps: historique

Tout avait de toute façon très mal débuté pour les Verts. Dès la 4e minute, Jonathan Clauss, à droite, a centré pour Youssoufa Moukoko. Mais Dylan Batubinsika a dévié contre son camp (1-0, 4e). Le calvaire avait débuté.

Le gardien de Saint-Etienne Gautier Larsonneur lors de la lourde défaite subie à Nice, le 20 septembre 2024 AFP

Evan Guessand, décalé à droite, a lui aussi attaqué une arrière-garde stéphanoise aux abois. Son centre, mal repoussé dans l'axe, a été repris victorieusement par Tanguy Ndombélé, seul au point de pénalty (2-0, 7e).

Peu habitué à se retrouver dans une position aussi profitable, l'ex-Lyonnais en a profité pour inscrire seulement le deuxième but de sa carrière en L1, plus de cinq ans après celui qui avait donné la victoire aux Gones, dans un match de la dernière journée du championnat, à Nîmes (3-2), le 24 mais 2019.

Le Niçois Sofiane Diop vient de marquer le 7e but contre Saint-Etienne, le 20 septembre 2024 à Nice AFP

Fort de cette avance, Nice a alors poussé. Avant la rencontre, Franck Haise avait demandé une animation défensive enfin efficace. Il avait aussi expressément demandé à ses attaquants d'être plus décisifs après les manques récurrents constatés à Marseille (0-2) lors de la dernière journée.

Il a été entendu. La suite a été une véritable déferlante sur les buts de Gautier Larsonneur, dans l'incapacité de sortir une frappe. D'abord, il a encaissé le chef d’œuvre de la soirée: Mohamed-Ali Cho a placé un missile du gauche après avoir repiqué dans l'axe au terme d'une course depuis le milieu du terrain au cours de laquelle Ekwah a été semé (3-0, 24e).

Dans la foulée, Nice a encore poussé sur le côté gauche stéphanois. Guessand pensait enfin pouvoir marquer mais son piqué, dévié par Larsonneur, a été repris de la tête par le jeune Youssoufa Moukoko, prêté par le Borussia Dortmund (4-0, 26e).

Devant l’apathie de ses joueurs, Olivier Dall'Oglio a tenté le tout pour le tout: trois changements. Résultat: Nice a marqué encore deux fois avant la pause.

La joie des Niçois et de Pablo Rosario (c) auteur du dernier but sur penalty contre Nice, le 20 septembre 2024 AFP

Guessand a enfin inscrit son but à la suite d'un raid solitaire côté gauche, d'un dribble subtil sur Yunis Abdelhamid et d'une caresse du pied droit (5-0, 37e). En feu, il s'est encore illustré juste après. Son service pour Moukoko a été parfait. L'international allemand a été radical pour clore une mi-temps historique à l'Allianz Riviera (6-0, 39e).

Ridiculisé avant la pause, Saint-Etienne a aussi perdu la seconde période. Le revenant Sofiane Diop a inscrit le 7e but (76e). Et Pablo Rosario a clos la fête, en marquant, dans l'allégresse générale et sur pénalty, son premier but avec le Gym (8-0, 86e).