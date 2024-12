Ligue 1: Nice se relance en battant difficilement Le Havre

Malgré l'absence de onze joueurs blessés, Nice a arraché une précieuse victoire sur Le Havre (2-1), samedi soir, à l'Allianz Riviera, lors de la 14e journée de Ligue 1, et revient à trois points de Lille, 4e.

Défaits deux fois 4-1, par les Glasgow Rangers en Ligue Europa, puis à Lyon dimanche dernier, les Aiglons ont su, malgré leur période compliquée, réagir et, par l'intermédiaire de Gaëtan Laborde, auteur du premier but sur pénalty (55e) et passeur décisif sur le deuxième de Badredine Bouanani (75e), remporter une rencontre mal engagée.

Désormais, ils vont se consacrer à la Ligue Europa, jeudi (18H45). Pour espérer une qualifications pour les barrages de la compétition, ils ont l'obligation de revenir victorieux du Stade du Roi-Baudoin de Bruxelles où ils affronteront l'Union Saint-Gilloise.

Si sur le plan européen le futur parait sombre, en championnat en revanche Nice parvient à tenir son rang, grâce notamment à ses performances à domicile. Après avoir difficilement battu Strasbourg le 24 novembre (2-1), cela a été encore le cas face au Havre, qui aurait pu espérer un point.

Onze Niçois absents

Avec l'absence de dernière minute de Mohamed Abdelmonem, touché au mollet gauche à la fin de l'entraînement de la veille et onzième titulaire de l'infirmerie, en compagnie de Dante, Ndayishimiye, Bard, Abdi, Clauss, Mendy, Sanson, Moffi, Cho et Orakpo, Franck Haise a encore été obligé de bricoler.

Gaëtan Laborde marque pour Nice le 7 décembre 2024 AFP

Il a placé son capitaine Pablo Rosario dans l'axe d'une défense expérimentale, au sein de laquelle Tom Louchet s'est révélé au poste d'arrière droit. D'abord, il a sauvé les siens d'une tête sur sa ligne après une reprise de Yoann Salmier sur un corner où le gardien Marcin Bulka avait raté sa sortie (11e).

Dominés durant la première demi-heure, les Niçois ont fait le dos rond, avant de commencer, timidement, à attaquer. C'est encore Louchet qui d'une frappe lointaine a touché la barre d'Arthur Desmas (35e).

Cela n'était pas suffisant. Et c'est sur leur premier tir cadré du match qu'ils ont ouvert la marque. M. Letexier s'est déjugé, prévenu par son assistant-vidéo, pour siffler une main de Salmier dans la surface (53e). Laborde a marqué du gauche (1-0, 55e).

Dès lors, ils ont contré. Si Evann Guessand a manqué une première occasion (66e), Bouanani a été précis sur un service de Laborde (2-0, 75e).

Si comme souvent cette saison, le Gym s'est ensuite rendu la fin de match compliquée après le but de Lloris de la tête sur corner (2-1, 90e+2), il a tenu.