Ligue 1: Nice surprend Rennes, qui trébuche dans la course à l'Europe

Le Niçois Gaëtan Laborde et le Rennais Lesley Ugochukwu le 6 mai 2023 à Nice

Après une longue disette à domicile, Nice s'est relancé avec une victoire contre Rennes (2-1), samedi après-midi, un succès qui freine les Bretons dans la course à l'Europe après 34 journées de Ligue 1.

Rennes avait l'opportunité de revenir à deux points du 4e, Monaco, en cas de victoire à l'Allianz Riviera. Au lieu de cela, les hommes de Bruno Genesio, qui n'ont pas su marquer les premiers lors de leur temps de domination, sont repartis dépités de la Côte d'Azur.

Il leur sera désormais compliqué d'espérer disputer la saison prochaine la Ligue Europa (réservée au 4e du Championnat), voire la Ligue Europa Conférence, dont héritera le 5e de L1.

Après cinq matches consécutifs sans l'emporter à domicile (trois nuls, deux défaites), Nice, 51 points, remonte de son côté à la 8e place, mais trop loin de l'Europe.

Les Aiglons se satisferont néanmoins d'avoir enfin renoué avec la victoire chez eux, une première depuis le 10 février contre Ajaccio (3-0).

Appliqués, les Niçois ne sont pas partis à l'abordage face à une équipe de Rennes rapide. Et la stratégie mise en place par Didier Digard a payé, car les Bretons n'ont pas créé de grand danger en début de match. Jérémy Doku a frappé sur Kasper Schmeichel (16e), Amine Gouiri a vu sa tentative déviée en corner (30e), et Lovro Majer, sa tête sortie par le gardien niçois (41e).

Laborde-Moffi, duo gagnant

Comme les rares contres niçois ont été mal négociés (passe ratée de Gaëtan Laborde, 33e, et de Terem Moffi, 39e), Nice est rentré à la pause sans avoir cadré une frappe. Tout s'est décanté en deuxième mi-temps.

Le Niçois Terem Moffi à Nice le 6 mai 2023 AFP

Pour son 500e match en L1, Steve Mandanda avait passé une première période tranquille. Il s'est incliné sur la première opportunité niçoise de la deuxième mi-temps.

Sur un centre de Badredine Bouanani, 18 ans et plein de maîtrise technique, Laborde s'est jeté pour inscrire son 12e but en L1, sans célébrer vraiment car deux d'entre eux ont été inscrits en début de saison sous les couleurs rennaises (1-0, 50e).

Nice a alors pu laisser venir davantage son adversaire et frapper en contre-attaque. Sur un corner rennais sorti de la tête par Jordan Lotomba, Bouanani a lancé Moffi qui a profité de la mauvaise passe en retrait d'Arthur Theate pour Mandanda. L'ex-Loriantais a grillé tout le monde et inscrit son 17e but de la saison, le 5e avec Nice (2-0, 72e).

Malgré ce coup, Benjamin Bourigeaud a rameuté les siens. Il est passé aux actes avec une sublime frappe du droit de l'entrée de la surface en pleine lucarne (2-1, 78e). Mais il était trop tard...